Roma, 14 marzo 2022 – E’ arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì 11 marzo, all’Ospedale San Gerardo di Monza, l’ambulanza del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM con a bordo una bambina di circa 5 anni, affetta da leucemia e proveniente dall’Ospedale Clinico Pediatrico Regionale di Chernivtsi, nella regione occidentale dell’Ucraina.

I volontari CISOM dei Gruppi Monza Brianza e Milano insieme alla zia della bambina, a bordo di un’ambulanza e di un mezzo di supporto, sono partiti da Besana Brianza, martedì 8 marzo, per un viaggio di oltre 1600 chilometri, attraversando la Slovenia, l’Ungheria, per arrivare alla dogana di Siret da dove ogni giorno passano migliaia di persone in fuga dalla guerra. Ad attenderli sul confine ucraino, la piccola e sua madre, pronte per essere trasferite sul mezzo CISOM e affidate alle cure dei quattro volontari Norman, Sergio, Carmelo e Manuele, dei perfetti sconosciuti fino a quel momento e che ora, ai loro occhi, sono degli angeli che le hanno portate via dagli scontri e dai bombardamenti e permetteranno alla piccola di poter combattere un’altra guerra, quella contro la malattia.

“Più ci avvicinavamo al confine con l’Ucraina, più lo scenario cambiava. File di macchine targate Ucraina in coda per ore alla barriera tra la Romania e l’Ungheria. Un flusso di macchine interminabile. È stata un’immagine forte, ci ha catapultati nell’emergenza e ci ha fatto toccare con mano ciò che la popolazione, anche dei paesi vicino, sta affrontando da più di quindici giorni. Arrivati a Siret, davanti ai nostri occhi ci siamo trovati un paesaggio triste, persone stremate, infreddolite che dopo ore, con la sensazione di pericolo, tra bombe e posti di blocco sono finalmente riusciti a raggiungere il confine insieme ai propri cari e compagni a quattro zampe o con i soli vestiti che si ha indosso, perché era troppo forte la paura di rientrare in casa per prendere lo stretto necessario, qualche ricordo metterlo in un trolley e fuggire via il più lontano possibile” racconta Sergio Greco, responsabile dei rapporti istituzionali con il Comune di Milano per il CISOM.

Sin dalle prime ore dell’emergenza Ucraina i volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM – unitamente ai Gran Priorati e a tutto l’Ordine di Malta – si sono mobilitati per aiutare il popolo ucraino promuovendo su tutto il territorio italiano una raccolta di beni di prima necessità da destinare alla popolazione ucraina e attivando campagna di raccolta fondi con donazioni sull’IBAN: IT41D0200805038000105867301 intestato a FONDAZIONE CISOM – Causale: Aiuto Ucraina.