Declino demografico senza precedenti : Che mondo sarà senza più Figli ?

Smettiamola di dire che avere un figlio è la prima causa di povertà in Italia, o che i figli sono un ‘problema’ dei genitori: un figlio è una risorsa per tutta la società, genera ricchezza e fa girare l’economia, questo lo hanno capito anche le grandi aziende che oggi saranno presenti. Si dovrebbe fare il tifo per chi fa figli! Fare un figlio non è un fatto privato, ma un investimento per il Bene Comune. Un figlio è di tutti e per tutti.

Inoltre, fare dei figli non è solo una questione demografica, numerica, ma ha a che vedere con il desiderio, con la realizzazione dei sogni dei giovani e delle donne; ha a che fare con la felicità. Dobbiamo dirlo che fare un figlio genera bellezza ed è la cosa più ecologica che esista, inoltre. Questo è l’obiettivo degli Stati Generali, promuovere il tema di fronte alla società tutta e cambiare approccio alla questione”.

L’Italia vive ormai da decenni un declino demografico senza precedenti. Quello che accade, con le nascite che sono ben al di sotto dei decessi, con l’innalzamento dell’età media della popolazione e con la vita sempre più difficile per chi ha famiglia con più figli a carico, è sotto gli occhi di tutti, ma sembra che la questione diventi nazionale solo all’indomani del lancio dei drammatici dati Istat.

Con l’obiettivo di portare all’attenzione di tutto il Paese quello che è un allarme rosso ormai da tempo, il Forum delle Associazioni Familiari, in collaborazione con Istat, Rai per il Sociale, Regione Lazio e altri importanti partner istituzionali e mediatici, promuove nella giornata di oggi gli Stati Generali della Natalità.

Fonte: https://www.interris.it/copertina/perche-bisogno-stati-generali-natalita/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=giornaliera

