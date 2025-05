Il diabete è considerato una vera epidemia, con impatti socio-economici enormi. È la 1ª causa di cecità, 1ª di amputazioni non traumatiche e 2ª di insufficienza renale terminale. L’innovazione tecnologica nei sistemi di monitoraggio offre opportunità per cambiare il decorso della malattia. Ciò può tradursi in minori visite, ospedalizzazioni e accessi al pronto soccorso. È fondamentale garantire un accesso equo e sostenibile a queste soluzioni in tutto il territorio nazionale.

Motore Sanità promuove i confronti tra Direzioni strategiche regionali, istituzioni e società scientifiche con l’obiettivo di condividere azioni concrete per migliorare la gestione del diabete.

La conferenza stampa nazionale in programma il 28 maggio 2025 (dalle 11.00 alle 12.00) a Roma, presso la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale (Piazza Monte Citorio, 131), sarà l’occasione per fare il punto e avanzare proposte su innovazione, costo/beneficio e integrazione dei dati.