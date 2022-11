Trieste, 25 nov – “La violenza contro le donne è la piaga più vergognosa della nostra società che si reputa civile. Ma non va dimenticato che l’esplosione della violenza fisica ha

le radici nella violenza psicologica e negli stereotipi”. Così la nota di Furio Honsell, consigliere regionale di Open

Sinistra Fvg.

“Vanno riconosciute come frutto di un patriarcato repressivo – afferma Honsell – quelle tante manifestazioni moleste che spesso, come avvenuto al raduno degli alpini a Rimini, vengono minimizzate. Oppure come pochi giorni fa in Consiglio regionale, dove è stato bocciato dalla Destra l’unico strumento percorribile per aumentare la presenza femminile in Aula”.

“Inoltre oggi, nella simbolica Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, esporremo a Udine presso gli uffici consiliari il manifesto ‘Donne Vita Libertà –

Zan Zengedi Azadi’, come gesto di solidarietà verso le donne e i giovani che in Iran stanno combattendo al prezzo della vita contro l’oscurantismo della dittatura teocratica, là al

potere. Ringrazio l’associazione Neda Day, di attivisti per i diritti umani di Pordenone, che hanno generosamente donato lo striscione”, conclude il consigliere.