Non si sono mai arrese. Hanno regalato spazi pubblicitari alle PMI per aiutarle a rilanciarsi. Hanno raccolto fondi per la lotta contro il Covid. Hanno stretto partnership importanti per aiutare il mondo della moda e del turismo a rinascere. E’ tutto al femminile il team più richiesto del momento: quello dell’agenzia di comunicazione Beyond the Rules

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram