Mettere al servizio di un’importante iniziativa solidale la propria expertise in ambito edilizio.

Questo il principale obbiettivo che ha spinto Chryso Italia, filiale del gruppo francese leader per gli

additivi, ad aderire a WonderLAD, il progetto creato della Onlus LAD che, reinterpretando

l’esperienza di CasaOz, è nato per mettere a disposizione dei bambini affetti da tumore una casa

luminosa, ospitale e attrezzata. In collaborazione con Tekno Edile srl, leader nell’esecuzione di

lavori di pavimentazione industriale fibrorinforzata, pavimentazioni ghiaia a vista e resine, Chryso

Italia ha contribuito regalando il sistema completo Levofloor Base, pronto all’uso, idoneo per la

realizzazione di pavimentazioni architettoniche o getti in calcestruzzo con inerte a vista. Sarà

utilizzato per realizzare una superficie di oltre 200 mq all’interno della struttura presso la sede di

Catania in fase di ultimazione e già operativa, che può ospitare 80 bambini. Nato il 20 novembre

2019 in occasione del 30° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia,

WonderLAD sorge su un parco di due ettari con una superficie coperta di 2.000 mq, un basso

impatto ambientale, costi di gestione limitati e consumi energetici prossimi allo zero.

“Abbiamo deciso di aderire senza remore al progetto WonderLAD perché si tratta di una causa

estremamente importante e in linea con la nostra visione di edilizia solidale – ha spiegato Jean

Mascaro, CEO di Chryso Italia – Grazie alla nostra donazione di Levofloor sarà possibile realizzare

una pavimentazione con le più avanzate tecnologie del settore all’interno di una struttura per

bambini gravemente malati. Un sentito ringraziamento va anche a Tekno Edile srl, partner che ha

sposato la natura solidale di questa iniziativa impiegando il proprio know-how nella

realizzazione operativa dell’opera”.

“Ci siamo voluti affidare all’expertise di Chryso Italia per via degli ottimi lavori svolti in passato,

tra cui la realizzazione di livelli per università e location di convegni per architetti – ha spiegato

Giovanni Romeo, responsabile amministrativo di Tekno Edile srl – Abbiamo scelto Levofloor per

via della sua efficacia nell’ambito delle pavimentazioni. Per noi è un vero piacere aderire a un

progetto solidale così importante come WonderLAD cercando di dare gioia e serenità ai bambini

affetti da malattie. All’interno della nuova struttura potranno giocare e trascorrere il tempo in

tutta sicurezza”.