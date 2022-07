Sono stati gli istituti scolastici e i bambini i grandi protagonisti della giornata inaugurale di Campagna Amica on the beach ieri alla Rotonda Giorgini di San Benedetto del Tronto. Stiamo parlando dei 1.500 alunni di 65 classi tra primarie e secondarie di Ascoli, Monteprandone, Fermo, Porto San Giorgio, Servigliano, Montappone, Falerone e Montegranaro che hanno preso parte nello scorso anno scolastico al progetto formativo “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” organizzato da Coldiretti Donne Impresa in tutta la regione. Lezioni di educazione alimentare il cui obiettivo è quello di far crescere consumatori attivi e consapevoli fin dall’infanzia. A livello regionale il progetto ha riguardato 2.200 bambini ai quali se ne aggiungeranno altri 5mila a partire da settembre. E mentre lungo viale Moretti 54 stand da Marche, Abruzzo, Umbria, Puglia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio davano vita al Villaggio estivo del Made in Italy agroalimentare, alla Rotonda Giorgini, nel corso della tavola rotonda “Io mangio a km zero e tu?”, i responsabili degli istituti comprensivi che hanno partecipato sono stati omaggiati con un attestato. Un’occasione per fare il punto della situazione con Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche, Chiara Bortolas, presidente nazionale di Donne Impresa, Francesca Gironi, presidente di Donne Impresa Marche e Carla Cocci, presidente di Donne Impresa Ascoli Fermo. Tra i presenti all’inaugurazione di Campagna Amica on the beach anche il sindaco Antonio Spazzafumo, il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini e Romano Magrini, responsabile dell’area sindacale di Coldiretti nazionale. “Eventi come questo – ha detto Armando Marconi, presidente di Coldiretti Ascoli Fermo – e ci danno l’opportunità di rafforzare il patto tra agricoltori e consumatori. Quest’anno, in considerazione del momento di difficoltà del settore abbiamo pensato di allestire anche uno stand per il pesce a miglio zero”. Intanto oggi, ultimo giorno, stand aperti dalle 10 a mezzanotte e la possibilità per i più piccoli di partecipare ai laboratori delle fattorie didattiche: dal preparare l’impasto della pizza alla lana da filare, dalla scoperta delle farine ai segreti del bosco.