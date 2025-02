Secondo le Nazioni Unite, circa 21 milioni di bambini nell’Africa meridionale soffrono attualmente di malnutrizione e la persistente siccità potrebbe portare a una catastrofe umanitaria su larga scala.

Le continue condizioni di siccità nella regione hanno portato, nel 2024, al terzo raccolto consecutivo estremamente scarso. Anche l’ultima stagione di semina è stata un disastro: le piogge sono arrivate con mesi di ritardo, facendo appassire e morire i semi preziosi. Di conseguenza, si prevede che anche il prossimo raccolto sarà molto scarso. Sebbene alla fine di gennaio 2025 ci siano state alcune piogge, la stagione agricola è ormai compromessa e non c’è abbastanza tempo affinché le colture possano prosperare.

Angela Chipeta-Khonje, Direttrice di Mary’s Meals Malawi, spiega:

“In Malawi, l’economia di libero mercato è guidata dalla domanda e i prezzi dei generi alimentari stanno aumentando rapidamente, in molti casi raddoppiando rispetto al 2024. Inoltre, stiamo ancora soffrendo gli effetti del Ciclone Freddy (marzo 2023), che ha devastato oltre 200.000 ettari di terre coltivate e le comunità non si sono ancora riprese.

Molte famiglie a basso reddito non possono permettersi di comprare semi o fertilizzanti per sostituire le colture perdute, e per loro il programma di alimentazione scolastica di Mary’s Meals è una salvezza. Sapere che i bambini ricevono un pasto regolare a scuola allevia come possibile il peso sulle famiglie.”

Mary’s Meals attualmente fornisce pasti scolastici essenziali a 1,5 milioni di bambini nei quattro paesi più colpiti e ha lanciato un appello d’emergenza globale per raccogliere fondi e espandere urgentemente il programma di alimentazione scolastica in Malawi, Mozambico, Zambia e Zimbabwe.

Angela Chipeta-Khonje aggiunge:

“L’istruzione è fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico di paesi come il Malawi. Abbiamo bisogno di una popolazione ben istruita per poter progredire.

Offrendo un pasto quotidiano in un luogo di istruzione, non solo garantiamo ai bambini un nutrimento vitale, ma li incoraggiamo anche a imparare. Studiare a stomaco vuoto è quasi impossibile.”

La situazione nello Zambia: una crisi imminente

Anche nello Zambia, dove Mary’s Meals fornisce pasti a oltre 500.000 bambini, la situazione è critica. Il Direttore di Mary’s Meals Zambia, Panji Kajani, racconta:

“Conosciamo molte famiglie che di solito raccolgono 20 sacchi di mais dai loro campi, ma che nel 2024 ne hanno raccolti solo cinque e ora non hanno più nulla per affrontare la stagione di magra. Questo ha fatto aumentare i prezzi, rendendo ancora più difficile l’accesso al cibo, e sappiamo che anche il prossimo raccolto sarà molto scarso: le colture sono insufficienti e non sono cresciute a causa delle temperature elevate e della mancanza di pioggia.

Abbiamo urgente bisogno di includere più scuole nel nostro programma di alimentazione per evitare una crisi, soprattutto tra i bambini.”

Come aiutare

Con soli €22 Mary’s Meals può sfamare un bambino per un intero anno scolastico.

L’organizzazione lavora in collaborazione con alcune delle comunità più povere del mondo, che forniscono volontari per preparare e servire i pasti ai bambini. Il programma globale di alimentazione scolastica opera in 16 paesi e attualmente fornisce pasti scolastici giornalieri a oltre 2,4 milioni di bambini.