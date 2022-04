La crescente violenza tra i giovanissimi mi preoccupa molto e intensificheremo il nostro impegno per il recupero psicologico dei nostri ragazzi”. Lo afferma Domenico Falco, presidente del Comitato per le Comunicazioni della Campania.

Alla base del disorientamento giovanile e del conseguente ricorso all’aggressività, secondo i tecnici del settore, il peso della pandemia e l’aver vissuto uno stravolgimento profondo e assoluto nei loro standard di vita. E’ tempo di agire, dobbiamo farlo subito la deriva va arginata. Da tempo il Corecom Campania è in campo nelle scuole dell’intero territorio regionale con delle iniziative volte a combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, coinvolgendo alunni, insegnanti e forze dell’ordine.

NAPOLI – “Ancora violenza tra minori e l’età si abbassa sempre più. Ha solo 12 anni il ragazzino ricoverato al Santobono per una chiave infilzatagli nella testa da un coetaneo in seguito a un’aggressione. L’episodio rivela tutta la gravità della condizione psicologica che coinvolge i nostri giovani, fragili e disorientati che necessitano della attenzione delle famiglie, della scuola e delle Istituzioni.

Falco (Corecom): “Preoccupato da violenza crescente tra giovanissimi, intensificare impegno per recupero psicologico”

