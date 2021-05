Fino al 9 maggio si potrà sostenere l’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus grazie all’acquisto di una Mini Calla che sarà presente in tutti i punti vendita Coop.

Nei numerosi punti vendita Coop di tutta Italia fino al 9 maggio sarà possibile acquistare una Mini Calla per dare un contributo concreto alla ricerca: per ogni piantina venduta, 1 euro sarà infatti devoluto ad Airalzh per sostenere gli sforzi in campo scientifico portati avanti dalla Onlus e dai suoi ricercatori.

La recente pandemia COVID 19, che ha colpito soprattutto gli anziani e le persone più “fragili”, ha fatto emergere l’importanza della ricerca in generale, ma anche la necessità di avere anziani meno “vulnerabili” e sicuramente le demenze li rendono tali. In Italia, oltre un milione di persone soffrono di Alzheimer e altri tipi di demenze e con loro sono coinvolti – in maniera indiretta tra familiari e caregiver – circa 3 milioni di persone.

Airalzh è l’unica associazione che promuove e sostiene a livello nazionale la ricerca medico-scientifica sulla malattia dell’Alzheimer e altre forme di demenza.

Con questa iniziativa, Coop sostiene la ricerca e contemporaneamente offre un’occasione per aiutare la ripresa economica del Paese e sostenere il florovivaismo italiano in difficoltà.

Un piccolo gesto concreto che farà felici tutte le mamme.

