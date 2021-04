La primavera è per definizione la stagione delle cerimonie e, anche in questo complesso momento storico, è importante continuare a festeggiare alcune ricorrenze e ricordare gli anniversari che segnano la vita di tutti.

Per queste occasioni speciali, la Fondazione Mission Bambini ha ideato particolari regali solidali, che diventano un piccolo ma significativo ricordo sia per chi li fa sia per chi li riceve. Scegliere un regalo solidale permette infatti a Mission Bambini, che da più di 20 anni si occupa di sostenere l’infanzia in difficoltà, di portare avanti aiuti concreti dedicati in particolare ai bambini e ai ragazzi che vivono nelle periferie delle città italiane in situazioni di marginalità sociale e povertà educativa.

Per la Festa della Mamma per esempio, in arrivo il prossimo 9 maggio, una simpatica idea per chi ama cucinare con le erbe aromatiche è la “sporta di natura Eco Bag”: un sacchettino di juta contenente semi, un dischetto di torba disidratata e un vasetto per far crescere una piantina di basilico, origano, menta o rosmarino: https://regalisolidali.missionbambini.org/prodotto/eco-bag/

Oppure per una comunione, una cresima o una laurea, sono disponibili le pergamene personalizzate e i confetti (al gusto di cioccolato fondente e mandorla) racchiusi nella graziosa bomboniera di cartoncino “Stelle al cubo”, con la firma delle 3 stelline blu che ricordano il colore di Mission Bambini:

https://regalisolidali.missionbambini.org/prodotto/stelle-al-cubo/

E anche la nascita di un bambino, il matrimonio e l’arrivo della pensione possono essere l’occasione per i regali solidali, che possono anche non concretizzarsi in un dono tangibile per chi lo riceve. Sono questi i Desideri, cioè donazioni destinate a un intervento concreto che dà speranza a un bambino in difficoltà di vivere un futuro migliore attraverso l’istruzione; e la persona in nome della quale è fatta la donazione riceve un attestato che spiega il gesto di solidarietà:

https://regalisolidali.missionbambini.org/categoria-prodotto/desideri/

Tutti i regali solidali di Mission Bambini e la descrizione dei progetti di sostegno all’infanzia e all’adolescenza sono dettagliati sul sito della Fondazione: https://regalisolidali.missionbambini.org/

