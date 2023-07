Fiesa Confesercenti aderisce alla Carta “Dedicata a te”, la misura introdotta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per i nuclei familiari in stato di bisogno.

L’adesione è stata confermata questa mattina a Palazzo Chigi, alla presenza dei ministri Lollobrigida e Giorgetti, dal Daniele Erasmi, Presidente Nazionale dei Fiesa Confesercenti.

Le attività commerciali associate Fiesa supporteranno l’iniziativa attraverso una convenzione in cui si impegnano a predisporre una scontistica aggiuntiva del 15% da attuare mediante riduzione immediata del conto spesa o riconoscendo un buono utilizzabile successivamente. I negozi aderenti saranno riconoscibili dal logo dell’iniziativa esposto all’ingresso.

“Riteniamo che essere di supporto concreto alle famiglie in difficoltà – dice il Presidente Fiesa Daniele Erasmi, a margine della presentazione dell’iniziativa nella sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio – possa dare impulso all’economia del Paese, attraverso la ripresa dei consumi. Lo riteniamo un dovere civico e morale, anche in considerazione di quanto emerso nel Report sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie dell’Istat dal quale risulta che, nel 2022, un italiano su quattro è a rischio povertà o esclusione sociale”.

La Legge di Bilancio 2023 ha istituito un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante. Ne saranno beneficiari i cittadini appartenenti ai nuclei familiari in possesso di iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della popolazione residente, nonché titolari di una certificazione ISEE ordinario con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Sarà concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad euro 382,5, erogato attraverso Carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane. Le carte sono nominative e saranno rese operative a partire dal mese di luglio.

FIESA-Confesercenti ha deciso di supportare la misura di sostegno aderendo all’Avviso pubblicato dal MASAF sul proprio sito internet e, sottoscrivendo l’apposita Convenzione.