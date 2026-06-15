di Sandra Caschetto

Il caso Garlasco riporta al centro una domanda che riguarda tutti: cosa accade quando la giustizia sbaglia e chi restituisce gli anni perduti a vittime, innocenti e famiglie travolte da una vicenda giudiziaria?

Ci sono delitti che non finiscono mai.

Non finiscono quando si chiudono le porte di un tribunale. Non finiscono con una sentenza, con una condanna o con un’assoluzione. Continuano a vivere nelle domande che restano sospese, nei dubbi che riaffiorano, nelle ferite che il tempo non riesce a rimarginare.

Il caso di Garlasco è uno di questi.

Al centro di tutto c’è una giovane donna che ha perso la vita in modo brutale. Una figlia, un’affettività spezzata, un futuro cancellato in pochi istanti. Ma intorno a quella tragedia si è sviluppata negli anni una vicenda giudiziaria che continua a dividere, interrogare e far discutere l’opinione pubblica.

Quando la giustizia produce più di una vittima

Quando si parla di errori giudiziari, troppo spesso si dimentica che non esiste una sola vittima.

C’è la vittima del reato, che merita giustizia. C’è la sua famiglia, condannata a convivere con un dolore che non conosce prescrizione. E poi c’è l’eventuale innocente coinvolto in un’indagine o in una condanna sbagliata, insieme ai suoi familiari, che vedono la propria esistenza travolta da qualcosa che non hanno commesso.

È una tragedia che si moltiplica.

Perché un errore della giustizia non produce soltanto una sentenza sbagliata. Produce anni sottratti alla vita. Produce rapporti distrutti, carriere finite, amicizie che scompaiono, reputazioni che non tornano più quelle di prima.

Anche quando arriva una riabilitazione. Anche quando arriva una verità diversa. Anche quando lo Stato riconosce di aver sbagliato.

Gli anni che nessuno può restituire

Come si restituiscono dieci, quindici o vent’anni a una persona?

Come si restituiscono i compleanni persi con i figli?

Le cene di famiglia mancate?

Le occasioni che non torneranno mai più?

Non esiste risarcimento economico capace di ricostruire il tempo.

Il denaro può aiutare a ricominciare, ma non può riportare indietro una giovinezza trascorsa tra processi, sospetti e sofferenza. Non può cancellare lo sguardo diffidente della gente. Non può eliminare gli articoli letti da milioni di persone. Non può spegnere il peso di un’etichetta che spesso continua ad accompagnare qualcuno anche dopo il riconoscimento della sua innocenza.

Il dolore silenzioso delle famiglie

E poi ci sono le famiglie.

Forse le vittime più silenziose.

Madri e padri che vedono il proprio figlio trasformarsi da persona comune a simbolo mediatico. Fratelli e sorelle costretti a vivere sotto i riflettori. Persone che non hanno commesso alcun reato e che tuttavia si ritrovano a scontare una pena sociale senza aver mai varcato la soglia di un tribunale.

Garlasco e gli altri casi che hanno segnato l’Italia

Ma sarebbe un errore pensare che questa riflessione riguardi soltanto Garlasco.

La storia italiana è attraversata da vicende giudiziarie che hanno lasciato dietro di sé dubbi, revisioni processuali, assoluzioni arrivate dopo anni e vite profondamente segnate. Alcune sono diventate casi nazionali, altre sono rimaste quasi sconosciute all’opinione pubblica. Cambiano i nomi, i luoghi e le circostanze, ma il dolore resta lo stesso.

Ogni errore giudiziario racconta una doppia sconfitta.

Perché mentre un innocente può vedere la propria esistenza travolta da accuse che non avrebbe mai dovuto affrontare, la vera vittima e i suoi familiari rischiano di non ottenere quella verità che cercano disperatamente.

Di chi è la responsabilità quando la giustizia sbaglia?

Di chi è la colpa quando accade tutto questo?

La risposta più facile sarebbe cercare un colpevole unico.

Ma la realtà è quasi sempre più complessa.

La magistratura è composta da uomini e donne che lavorano sotto una pressione enorme e che devono prendere decisioni difficili sulla base degli elementi disponibili. Tuttavia, proprio perché il loro compito è così delicato, il sistema deve avere il coraggio di interrogarsi ogni volta che emergono dubbi, contraddizioni o possibili errori.

Non per indebolire la giustizia.

Ma per rafforzarla.

Una giustizia che non accetta di mettersi in discussione rischia di trasformare la ricerca della verità in una difesa delle proprie certezze.

La vera forza di uno Stato di diritto non consiste nell’essere infallibile. Consiste nel riconoscere i propri sbagli e nel correggerli.

Come si ricomincia a vivere dopo un errore giudiziario?

Eppure resta una domanda che nessuna sentenza riuscirà mai a sciogliere completamente.

Come si ricomincia a vivere dopo aver perso tutto?

Forse non si ricomincia davvero.

Forse si impara semplicemente a convivere con le macerie.

Chi ha perso una persona amata continua a sentire la sua assenza ogni giorno. Chi è stato ingiustamente accusato continua a portarsi addosso cicatrici invisibili. Entrambi cercano una normalità che non sarà mai più quella di prima.

La ricerca della verità oltre le sentenze

È per questo che casi come Garlasco dovrebbero insegnarci qualcosa che va oltre le cronache giudiziarie. Dovrebbero ricordarci che dietro ogni fascicolo esistono esseri umani. Dietro ogni sentenza ci sono famiglie. Dietro ogni errore ci sono vite. E quando la giustizia sbaglia, o quando il dubbio rimane, non vince nessuno.

Perde la vittima.

Perde chi è stato accusato ingiustamente. Perdono le famiglie. Perde lo Stato. Perdiamo tutti.

Perché una società davvero civile non si misura soltanto dalla capacità di punire i colpevoli, ma anche dalla capacità di proteggere gli innocenti.

E il valore della giustizia non sta nella sua perfezione, ma nella sua continua ricerca della verità. Anche quando è scomoda. Anche quando obbliga a rimettere tutto in discussione. Anche quando arriva troppo tardi per restituire gli anni perduti.