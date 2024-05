La Gen Z e i Millennials stanno ridefinendo il panorama degli acquisti online guidando un cambiamento nel modo in cui gli italiani fanno shopping, infatti secondo un recente sondaggio condotto da Netcomm NetRetail il 66,5% degli under 25 effettua acquisti online, seguiti dal 59,6% dei 25-34enni. Questi due segmenti demografici, che rappresentano la giovane e sempre più influente generazione digitale, costituiscono la maggior parte dei compratori online del nostro Paese, delineando un nuovo modello nell’esperienza di consumo.

Particolarmente interessati al fashion e al beauty, i giovani si immergono attivamente nelle esperienze di shopping digitale di questi settori, dove il gusto personale e la facilità d’uso del sito giocano un ruolo cruciale nelle scelte di acquisto. Nonostante l’evidente preferenza per i marketplace online rispetto ai tradizionali negozi fisici, data dalla praticità e dalla facile accessibilità, le nuove generazioni ricercano un’esperienza ottimale che garantisca qualità dei prodotti e tempestività del servizio.

Contrariamente alle aspettative, questa inclinazione verso gli acquisti online non priva le giovani generazioni dell’esperienza estetica ed emozionale offerta dai negozi fisici, infatti, le aziende stanno attivamente investendo in professionisti che rendono lo shopping online altrettanto coinvolgente e immersivo. Daniele Lunassi, CEO di Eye Studios, azienda specializzata in prodotti digitali che ha collaborato con oltre 120 clienti tra imprese e startup, sottolinea che “un e-commerce ben strutturato ha il potenziale di trasformare l’esperienza di shopping online in un’esperienza umana, ricca di sensazioni e emozioni”.

Gli e-commerce attraggono la GenZ: ecco i 5 motivi che rendono obsoleto lo shopping fisico

Ma quali sono i motivi che rendono così attrattivo lo shopping online nel settore moda e beauty? Lunassi ha identificato cinque motivi che rendono gli e-commerce il canale di acquisto preferito dalla GenZ.

Offrono una ricerca efficace e una navigazione chiara: per un’esperienza di shopping senza stress è fondamentale offrire categorie ben definite e filtri dettagliati per taglia, colore, stile, brand e prezzo, garantendo così ai clienti di trovare facilmente ciò che cercano.

Ci sono le guide alle taglie e consigli personalizzati sulla vestibilità: così facendo, non solo si ridurranno i resi degli acquisti online di abbigliamento, ma si può anche considerare l’introduzione di strumenti di fitting virtuale o consigli basati sulle misure del corpo per offrire un’esperienza di shopping su misura.

3. C’è più fiducia grazie alle recensioni: le valutazioni dettagliate e le testimonianze, soprattutto se accompagnate da foto di clienti che indossano gli articoli, non solo aumentano la fiducia, ma aiutano anche i nuovi compratori a prendere decisioni sull’acquisto, garantendo un look che si adatti perfettamente al proprio stile e personalità.

C’è il catalogo completo di tutte le opzioni di un prodotto – colori, stili e taglie – in pochi click: ciò rende lo shopping un’esperienza più fluida, piacevole e completa. Questo approccio non solo semplifica la navigazione e le tempistiche di ricerca ma migliora anche la visibilità del sito sui motori di ricerca. Concentrarsi su una presentazione ordinata e chiara delle opzioni offre a chi acquista una visione completa e ben organizzata delle scelte disponibili, garantendo una shopping experience efficace. Come indossarlo e con cosa: inserire immagini dei prodotti indossati da modelli non solo aiuta a valutare meglio le proporzioni e la vestibilità degli articoli, ma offre anche un immediato riferimento visivo su come gli oggetti si integrano nella vita di tutti i giorni. Questo approccio non solo migliora la capacità di immaginare il prodotto nella realtà, ma riduce anche il rischio di resi, garantendo che le tue aspettative siano soddisfatte al meglio.

“Gli utenti preferiscono fare shopping online perché ci sono meno barriere dell’acquisto in negozio ma per incentivare questo acquisto bisogna avere degli e-commerce che siano facili da utilizzare ma allo stesso tempo completi e al passo con i tempi. Ecco perché sempre più aziende stanno anche costruendo delle app dedicate così da rendere ancora più completa e personalizzata l’esperienza degli utenti che sempre di più continueranno a scegliere il digitale per i loro acquisti. ” conclude Daniele Lunassi.