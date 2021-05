Giornata della Legalità

23 maggio 1992, nel tragitto da Punta Raisi a Palermo, all’altezza dello svincolo autostradale di Capaci, una esplosione di inaudita potenza investe la Fiat Croma blindata su cui viaggia il giudice Giovanni Falcone e le due auto della scorta. Falcone è, insieme a Borsellino, il simbolo della lotta dello Stato alla mafia, esemplificata dal maxiprocesso, che mette alla sbarra i più importanti boss di Cosa Nostra e termina, il 16 dicembre 1987, con la condanna per 360 dei 475 imputati. Nell’esplosione, perdono la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro.

In celebrazione di quel fatidico 23 maggio, i volontari di Gioventù per i Diritti Umani e Rete Cittadinanza e Costituzione, sempre attenta al tema della legalità, organizzano un webinar per promuovere i diritti umani.

Gli obiettivi di Rete Cittadinanza e Costituzione vertono su realizzare le finalità generali relative a “Cittadinanza e Costituzione” sperimentando forme e modalità di esercizio di cittadinanza orizzontale, verticale, responsabile e attiva, nelle diverse realtà di convivenza e sulla base di un comune interesse del vivere insieme alla luce della Costituzione italiana, delle Carte internazionali e dei Trattati europei.

Stimolare e realizzare azioni di formazione in sinergia con le risorse presenti sul territorio, Istituzioni, Enti, Associazioni e la Consulta degli Studenti e con altre reti già attive sul territorio.

Concretizzare in sinergia tra istituti attività, iniziative, percorsi formativi, eventi anche in collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali e Regionali, le Università, le Istituzioni locali, altri soggetti interessati.

Promuovere il confronto e la diffusione delle buone pratiche mediante la condivisione e la divulgazione del lavoro svolto.

Gioventù per i Diritti Umani è un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001 per insegnare ai giovani di tutto il mondo i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in modo che diventino sostenitori della tolleranza e della pace. Ora è cresciuta in un movimento globale di individui, gruppi e leader nazionali e comunitari che stanno diffondendo il messaggio di ciò che sono i diritti umani e di come implementarli e proteggerli.

Il webinar informativo gratuito si terrà Venerdì 21 Maggio alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM e saranno presenti i seguenti ospiti:

– La Dott.ssa Anna Lisa Tiberio, Referente di Rete Cittadinanza e Costituzione e Assessore all’Istruzione del Comune di Villafranca di Verona;

– Mauro Apperti, Responsabile di Gioventù per i Diritti Umani;

– Il Prof. Nicolò Mannino, Presidente del Parlamento della Legalità;

– Filippo Pompei, Presidente dell’associazione “Future Is Now”.

