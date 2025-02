(ACRA) – L’Aquila, 6 febbraio – Domani, venerdì 7 febbraio, alle ore 11:30, nella sala “D’Ascanio” del Palazzo del Consiglio regionale a Pescara (Piazza Unione, Piano 3), in occasione della “Giornata mondiale contro il Bullismo e il Cyberbullismo”, è in programma una conferenza stampa per la presentazione delle iniziative promosse dall’Autorità garante dell’Infanzia e l’Adolescenza: la realizzazione di uno spot da trasmettere in tutte le scuole abruzzesi e una proposta legislativa nazionale. Inoltre, saranno illustrati i punti principali del protocollo d’intesa firmato con l’Autorità garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per prevenire la devianza minorile e promuovere la legalità.

Alla conferenza stampa parteciperanno: la garante dell’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, la garante dei detenuti Monia Scalera, la garante dei diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Pescara Teresa Ascione e il regista Walter Nanni.