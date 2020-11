Si celebra oggi la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’Arci è da sempre impegnata in difesa dei loro diritti e anche oggi è al loro fianco con molti progetti e iniziative.

Abbiamo visto in questi mesi l’impatto drammatico che la pandemia da Covid-19 sta avendo anche sui diritti dei più piccoli, minando il loro e il nostro futuro. In tutto il mondo, Italia compresa. Le previsioni sono allarmanti

e il numero totale di bambini e bambine che vivono sotto la soglia di povertà potrebbe superare i 700 milioni entro la fine dell’anno. Inoltre l’accesso all’istruzione viene sempre più messo in secondo piano andando a negare uno dei diritti fondamentali dei bambini e delle bambine. Non è più accettabile che in Italia l’infanzia, nonostante molte parole, sia di fatto agli ultimi posti tra le priorità della politica, anche di fronte alla crisi sanitaria, sociale edeconomica che stiamo vivendo. E’ per questo che oggi vogliamo tornare a sottolineare l’importanza dei diritti dellebambine e dei bambini perché, se vogliamo uscire dalla crisi, dovremmo partire proprio da loro.