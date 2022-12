Per i bambini che vivono nei contesti disagiati delle periferie delle principali città italiane, il

Natale non rappresenta un momento di spensieratezza ma, con i regali solidali di Mission Bambini,

è possibile offrire loro la possibilità concreta di un futuro migliore. Le donazioni raccolte serviranno

a sostenere i progetti della Fondazione per combattere la povertà economica ed educativa di questi

bambini che vivono in famiglie in situazioni di fragilità.

Ampia la scelta dei prodotti che la Fondazione propone tra cui è possibile scegliere il regalo

solidale più adatto ad amici e parenti. Immancabili i dolci della tradizione, pandoro e panettone,

prodotti artigianalmente con ingredienti equosolidali e confezionati in un elegante tessuto a

stampa colorata realizzato dalle ragazze di una cooperativa in Rwanda, riutilizzabile poi come

shopper. Tra le altre “golosità solidali” da segnalare anche cioccolatini, biscotti e confetture. Gli

appassionati di cucina non potranno poi lasciarsi scappare la box “Cena Siciliana” di My Cooking

Box realizzata dallo chef Fabio Potenzano. All’interno, si trovano tutti gli ingredienti di origine

italiana nelle giuste dosi per cucinare una crema di cannellini con acciughe in salsa piccante e

spaghetti alle alici con pinoli, uvetta e pomodoro.

Chi desidera può scegliere di donare un Panettone Sospeso per rendere più dolce il Natale di

una famiglia in difficoltà: https://regalisolidali.missionbambini.org/prodotto/panettone-sospeso/

“Scegliere i regali solidali di Mission Bambini significa dare un contributo prezioso ai

progetti della Fondazione a supporto dell’infanzia in difficoltà. In Italia sono 1,4 milioni i minori in

povertà assoluta: insieme possiamo contribuire a rendere più luminoso il Natale di tanti bambini e

delle loro famiglie” commenta Sara Modena, direttore generale di Mission Bambini.

Per i regali solidali di Fondazione Mission Bambini sono richieste le seguenti donazioni: 8

euro per la candela Ciauru; 14 euro per pandoro e panettone; 25 euro per la My Cooking Box e 7

euro per il sapone artigianale Thai.