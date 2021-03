Sarà presentato il contest “Leo sbatte le porte” rivolto alle scuole di Foggia.

“Co-progettare il futuro: iDO e le esperienze di una regione che ci prova” è la tavola rotonda con famiglie, associazioni, enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni.

Un ricco programma sarà online venerdì 2 aprile 2021 sui canali social iFun.

iFun, l’associazione di promozione sociale di genitori di figli con autismo e disturbi psicosensoriali, anche quest’anno mette in campo – nell’ambito del Progetto iDO sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD – un ricco programma di iniziative in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo che si celebra venerdì 2 aprile 2021. E lo fa coinvolgendo tutti: famiglie, scuole, associazioni, enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni.

Perché solo in questo modo si può provare a cancellare “i limiti che avremo avanti” e imparare “a ridere dei nostri drammi”, per dirla con le parole del brano inedito “Leo sbatte le porte” che aprirà la giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo.

Leo è un ragazzo con autismo che ha l’orecchio assoluto, suona e scrive musica senza averla studiata. Un giorno ha composto questa canzone per la sua mamma, per scusarsi di aver rotto un’altra porta.

«“Leo sbatte le porte” ma apre portoni. Ed è quello che noi proviamo a fare ogni giorno per trasformare i limiti, che incontriamo lungo il nostro percorso, in orizzonti nuovi», spiega il presidente di iFun Maurizio Alloggio, che aggiunge: «la giornata del 2 aprile sarà anticipata dal lancio del contest “Leo sbatte le porte” aperto alle scuole secondarie di primo e secondo grado della città, con premi e sorprese, che partirà mercoledì 31 marzo e sarà raccontato sui social di iFun, assieme ai lavori realizzati tramite card fumetto dalle scuole dell’infanzia e primarie. Lo anticipiamo per via delle vacanze di Pasqua e diamo tempo agli studenti fino al 9 aprile per presentare i progetti. Sempre il 31 marzo terremmo laboratori e giochi formativi per creare consapevolezza sull’autismo nelle scuole primarie e dell’infanzia».

Il 2 aprile si aprirà con la tavola rotonda “Co-progettare il futuro: iDO e le esperienze di una regione che ci prova”, in programma alle ore 10.00 sui canali social iFun, che prevede un dialogo aperto tra le istituzioni e le associazioni pugliesi che si occupano di autismo.

Interverranno il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’Assessore al Bilancio della Regione Puglia Raffaele Piemontese, l’Assessore al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone, il Rettore dell’Università degli Studi di Foggia Pierpaolo Limone, il Presidente della Fondazione con il Sud Carlo Borgomeo, il Direttore Generale dell’ASL Foggia Vito Piazzolla, eil professore associato di Didattica speciale Università degli Studi di Foggia Ezio Del Gottardo.

