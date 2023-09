La Giornata internazionale della pace è un evento annuale che celebra l’importanza della pace nel mondo e promuove l’armonia e l’unione tra le nazioni. Questa giornata, istituita dalle Nazioni Unite nel 1981, ci offre l’opportunità di riflettere sulle sfide che affrontiamo come società globale e di lavorare insieme per costruire un futuro più pacifico e sostenibile.

La Giornata internazionale della pace è stata istituita nel 1981 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per commemorare e rafforzare gli ideali di pace e non violenza. Questa giornata si celebra il 21 settembre di ogni anno e offre una piattaforma per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di costruire una società pacifica e armoniosa.

La data del 21 settembre è stata scelta per il suo significato simbolico, in quanto coincide con l’inizio della sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questa coincidenza rappresenta l’impegno delle nazioni del mondo a lavorare insieme per risolvere i conflitti e promuovere la pace.

La pace è un elemento essenziale per il progresso e il benessere dell’umanità. La mancanza di pace impedisce lo sviluppo sostenibile, mina i diritti umani e ostacola la costruzione di società più giuste ed equilibrate.

Per questo la Fondazione Gioventù per i Diritti Umani ha deciso di organizzare una serata in celebrazione di questa importante giornata.

Giovedì 21 settembre dalle ore 20:00 si terrà presso la Sala della Comunità della Chiesa di Scientology di Padova, sostenitrice della Fondazione Gioventù per i Diritti Umani, una serata che vedrà inizialmente la presentazione della serata e l’introduzione al programma educativo della fondazione e alle ore 20:30 la visione del film “Invictus – L’invincibile”.

Dopo la caduta dell’apartheid, Nelson Mandela vince le elezioni e tenta di ridare speranza a un paese in ginocchio aiutato dal capitano della squadra nazionale di rugby, impegnato a giocare il torneo mondiale.

Il film che verrà mostrato è in linea con il messaggio dell’umanitario L. Ron Hubbard che scrisse: “Il giorno in cui potremmo fidarci l’uno dell’altro ci sarà pace sulla terra.”