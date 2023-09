“Sembra quasi che l’insegnamento avuto durante il periodo Covid sia già stato dimenticato”, ha detto l’On Nunzia Albano, Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Regione Siciliana, nel corso della decima edizione della Summer School di Motore Sanità, in corso di svolgimento a Gallio, in provincia di Vicenza.

“Il titolo di questa Summer School 2023, non a caso, è ‘Non c’è economia sostenibile senza salute’. Rimangono tante le criticità – continua l’On. Albano – e dalla fase emergenziale non si è passati ad una organizzativa e non sono stati risolti alcuni atavici problemi. Da Assessore alla famiglia per la Regione Sicilia, vorrei soffermarmi, però, su un aspetto che ritengo essere fondamentale quando si trattano temi del genere: occorre partire dai bisogni, occorre ascoltare le richieste dei cittadini, soltanto partendo da lì potremo programmare. Come in tutti i settori, bisogna poi che tra i vari attori del sistema ci sia un lavoro sinergico, la capacità di unire le forze, di collaborare. Ognuno deve fare la propria parte e mettere a disposizione degli altri le esperienze e le conoscenze. Tra i temi al centro del nostro lavoro quotidiano ci sono il bambino e l’adolescente. È necessario sostenere azioni sinergiche che possano favorire una rinascita dei valori tra i giovani definendo, insieme a tutti gli attori del sistema, percorsi comuni che, da un lato, aiutino i più piccoli, divenuti una categoria a rischio e, dall’altro, sostengano le famiglie. Tematiche come queste meritano una trattazione più ampia e continuativa nelle scuole: è di fondamentale importanza la conoscenza del problema per riuscire a percepire e comprendere i segnali di sofferenza dei nostri giovani e offrire loro il supporto necessario. Bullismo e cyberbullismo sono due fenomeni, largamente diffusi tra i giovani, che occorre contrastare. Per farlo, istituzioni e forze di polizia devono mettere in pratica azioni preventive più incisive negli istituti scolastici, promuovendo progetti per sensibilizzare i ragazzi ad un uso sicuro, consapevole e responsabile del web”.