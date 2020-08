Milano, 14 agosto 2020 – Questa mattina operatori e volontari di Fondazione Progetto Arca hanno

festeggiato il Ferragosto insieme alle persone senza dimora organizzando “un’anguriata” nel piazzale

antistante la Stazione Centrale.

Un gazebo e un furgoncino refrigerato hanno garantito la distribuzione di fette di anguria fresca, oltre a bottigliette di acqua naturale e kit igienici (contenenti salviette igienizzanti, sapone e asciugamano, spazzolino e dentifricio, fazzoletti e antizanzare).

Le bottigliette d’acqua che Progetto Arca mette a disposizione dei più fragili nel periodo di caldo

intenso sono in tutto 10.000 e sono state donate dall’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus. La distribuzione iniziata stamattina proseguirà nei prossimi giorni grazie ai volontari impegnati nell’Unità di strada, che raggiungeranno ogni sera altri punti chiave della città dove poter portare supporto e sollievo alle persone in difficoltà.

Alberto Sinigallia, presidente Fondazione Progetto Arca: “Grazie ai nostri preziosi volontari e agli instancabili operatori che hanno deciso di trascorrere il Ferragosto in città al fianco delle persone più fragili, organizzando questo momento di convivialità semplice, fatto di una fetta d’anguria, una bottiglietta d’acqua e uno zainetto con prodotti per l’igiene personale. Una semplicità che, soprattutto in questo periodo, credo acquisti un grande valore di vicinanza, di presenza e di quella protezione che Progetto Arca vuole sempre assicurare a chi ha bisogno di un aiuto”.

