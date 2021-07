Ma ovviamente un incontro tra giovani non poteva non prevedere un momento di convivialità nel corso del quale diversi dei più importanti chef del panorama laziale hanno offerto un contributo della loro arte gastronomica, con una selezione di finger preparati per l’occasione. Così come, in una sorta di limited edition, gli organizzatori hanno voluto proporre ai presenti un piatto studiato e creato appositamente per “Grazie, di Gusto!”: Chitarra di Gragnano, cacio e pere, mirtilli e polvere di aghi di pino.