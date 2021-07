Il Patron del Sanremo Music Awards (Nicola Convertino) e il Direttore Artistico italiano (Flavio Ferrari) hanno coordinato i primi aiuti umanitari per il popolo cubano.

Sono partiti oggi i primi invii da parte del Sanremo Music Awards per Cuba, in aiuto del popolo cubano che in fase di pandemia è stato il primo ad aiutare l’Italia.

Nicola Convertino (Patron del Sanremo Music Awards) e Flavio Ferrari (Direttore Artistico italiano) hanno

personalmente coordinato e selezionato i primi prodotti in partenza per Cuba, parliamo di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, Siringhe per Vaccino, Visiere, camici, tute monouso…e tutti i prodotti principali che necessitano in questo momento particolare al popolo cubano.

I due patrocinatori sottolineano che in questo momento storico non gli interessa la politica ma solamente

aiutare un popolo che ci sta vicino sia mentalmente che culturalmente.

“Quello che conta è la solidarietà al di fuori di ogni colore politico, gli aiuti non hanno una posizione politica

e non siamo noi a giudicare cosa è meglio per il popolo cubano, saranno loro, con il tempo, a decidere, noi

in questo momento pensiamo concretamente ad aiutarli con medicinali e derrate alimentari, e lo facciamo

aiutati da Artisti e Cantanti che in questo momento si sono messi a disposizione e con l’aiuto di ditte che ci

forniscono materiali e aiuti concreti. A settembre poi raccoglieremo molti fondi con il concerto in diretta streaming a pagamento, senza trattenere alcun compenso e senza pagare gli Artisti che si sono offerti di partecipare. Penso che questo conta più di ogni parola o protesta. Il popolo cubano, in questo momento ha

bisogno di fatti e non di contestazioni” (Nicola Convertino e Flavio Ferrari).