I migliori casi, le regole da seguire, le piattaforme da utilizzare, i software da scaricare, i contenuti al servizio della didattica offerti dal Miur e dagli editori. Un aiuto concreto a docenti e famiglie.

Niente lezioni nelle scuole e nelle università italiane almeno fino al 3 aprile. Dall’epidemia di Coronavirus arriva un nuovo stress test per il mondo dell’educazione, che deve ricorrere alla didattica a distanza per superare la chiusura fisica delle classi e delle aule.

A loro e alle famiglie che si vedono costrette a casa dalle ultime misure anti-contagio del governo, Il Sole 24 Ore ha dedicato sabato 14 marzo una Guida di 80 pagine “ La scuola da casa ”, in vista della quale ha realizzato con l’Osservatorio Alkemy – Il Sole 24 Ore un’indagine su un campione di docenti di scuola primaria e secondaria per indagare sulla loro reazione alla chiusura temporanea delle scuole e comprendere come si sono organizzati in termini di continuità didattica .

L’84% dei docenti del campione dichiara di avere già adottato una modalità alternativa per dare continuità alla programmazione con gli alunni/studenti. La percentuale è molto simile (78%) per i maestri delle scuole primarie. Il 15% dichiara di essere ancora nella fase di organizzazione delle nuove modalità di didattica alternativa, e solo l’1% di non essersi ancora organizzato.

I docenti con maggiore iniziativa appartengono all’area umanistica (89%), rispetto ai docenti di area scientifica/tecnica (78%).

Il panorama degli strumenti e delle piattaforme digitali utilizzate degli insegnanti che emerge dall’indagine, infatti, risulta particolarmente eterogeneo, con la citazione di decine di soluzioni diverse e in diversi casi anche particolarmente “creative”. Ciò vale anche sul fronte dei materiali didattici: il 33% dei docenti segnala materiali didattici già presenti in rete, mentre il 17% dichiara di caricarne di propri su YouTube.

Proprio per offrire una bussola a docenti e famiglie, la guida del Sole 24 Ore “ La scuola da casa ” approfondisce i migliori casi, le regole da seguire, le piattaforme da utilizzare, i software da scaricare, mettendo anche a confronto le esperienze italiane e straniere da emulare.

La guida sarà disponibile anche in versione ebook su Shopping24 e sui principali store digitali.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram