Il progetto di inclusione sociale e promozione umana che da anni ruota attorno a Casa San Francesco, nel quartiere dell’Albertheria di Palermo, si arricchisce di un nuovo tassello.

Lo storico edificio situato a pochi passi dalla Cattedrale del capoluogo siciliano, che ospita già diverse realtà di natura sociale, come il laboratorio di Cotti in Fragranza che ha avuto origine all’interno dell’Istituto Penitenziario Malaspina, e Al Fresco giardino, bistrot che impegna cittadini a rischio di marginalità sociale, diventa ora anche luogo in cui accogliere viaggiatori consapevoli per sviluppare nuova impresa sociale.

Ancora una volta, un progetto che intende valorizzare le persone nella loro diversità, nel rispetto della loro storia, impiegando giovani a rischio marginalità sociale o in esecuzione di pena, per offrire una nuova strada da percorrere nel segno della legalità.

Il progetto, realizzato anche grazie al supporto di Fondazione Con il Sud, Fondazione San Zeno e Fondazione Prosolidar e che si avvale di una rete di collaborazioni inspirate al sociale, sarà presentato il prossimo 8 giugno alle ore 18 in vicolo dell’infermeria dei Cappuccini n. 3 all’Albergheria.

L’evento di inaugurazione degli spazi di ricezione turistica si colloca nell’ambito delle attività di inclusione sociale e di promozione umana realizzate dalla Cooperativa Sociale Rigenerazioni Onlus.

A presentare il progetto saranno Don Ivo Pasa, di Fondazione Don Calabria per il Sociale, Fra Salvatore Zagone dei Frati Minori Cappuccini, Roberto Mattina della Cooperativa Sociale Rigenerazioni e Don Massimiliano Parrella dell’Istituto Don Calabria.