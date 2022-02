Incomedia è da sempre al fianco delle persone più

bisognose. Da oggi con una nuova iniziativa, al fianco della Fondazione Progetto

Arca.

Grazie al sostegno economico dell’azienda di Ivrea (TO) – città dalla lunga tradizione

industriale e da poche ore anche Capitale italiana del libro 2022 – è stato possibile

realizzare una nuova Cucina mobile, inaugurata oggi a Roma in Piazza San Pietro: si

tratta di un food truck attrezzato con fornelli, forno e bollitori che ogni sera, per cinque

giorni alla settimana, offrirà 450 pasti caldi completi alla settimana ai senzatetto che

incontrerà lungo il percorso.

L’emergenza pandemica ha reso ancora più critiche le condizioni di chi, già prima,

viveva in situazioni compromesse. Abbiamo tanti “nuovi poveri” che per la prima volta

si trovano costretti a chiedere aiuto e, complessivamente, registriamo un progressivo

aumento delle persone in condizioni di povertà assoluta.

In questo contesto Incomedia ha deciso di scendere in campo e di fare qualcosa di

concreto sul territorio, sostenendo la Fondazione nel suo impegno quotidiano a fornire

aiuto alle persone più fragili, come senzatetto e famiglie indigenti. All’evento sono stati

presenti, oltre a rappresentanti delle istituzioni cittadine e regionali, Alberto Sinigallia,

presidente di Fondazione Progetto Arca, e Federico Ranfagni, CEO di Incomedia.

“Quando abbiamo scoperto il progetto della Cucina mobile non potevamo tirarci indietro

e abbiamo deciso di sostenere la realizzazione del progetto qui a Roma con l’obiettivo di

vederla funzionante e operativa nel più breve tempo possibile, sottolinea Federico

Ranfagni, CEO e co-founder di Incomedia. Non è la prima volta che Incomedia sostiene

iniziative per il sociale, ma sicuramente la Cucina mobile a Roma è il progetto più grande

e sul quale crediamo fortemente perché è un aiuto concreto, soddisfa con l’erogazione

dei pasti caldi uno dei bisogni primari dell’uomo ed è un progetto continuativo, destinato

a durare settimane, mesi e anni.

Infatti l’impegno di Incomedia con Progetto Arca non si esaurisce con l’inaugurazione

della Cucina mobile di Roma. Da oggi, infatti, l’azienda dà il via ad una campagna

solidale chiamata #AiutaciAdAiutare per coinvolgere i suoi clienti nella raccolta di

mille pasti caldi: per ogni copia acquistata del suo software per la creazione di siti

web WebSite X5, Incomedia devolve fino a cinque pasti caldi alla Fondazione.