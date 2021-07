E se l’85% degli over 60 italiani si sente soddisfatto dal proprio stato di forma mentale (memoria e capacità di concentrazione) e il 68% dalla propria energia e vitalità nello svolgere le attività quotidiane, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la salute di articolazioni (il 18% è poco o per nulla soddisfatto e il 33% così così), muscoli (15% poco o per nulla e 34% così così) e ossa (12% poco o per nulla e 26% così così).