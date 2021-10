Domenica 24 ottobre l’appuntamento è con “Io Non Rischio”, la campagna promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, dall’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – Anpas, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dalla Fondazione Cima e dalla Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLuis). L’evento, giunto quest’anno alla sua 11^ edizione, è organizzato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei rischi presenti sul territorio e rendere i cittadini consapevoli e attivi nella loro riduzione.

Il volontariato di Protezione Civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione con una doppia modalità: in presenza e, contemporaneamente, in rete attraverso le piazze digitali.

Le associazioni di volontariato che aderiscono a Io Non Rischio, infatti, realizzeranno vere e proprie ‘piazze’ online su Facebook proponendo materiali e informazioni sui rischi, collegamenti in diretta e contributi vari. Gli eventi on line saranno quindi i punti di aggregazione virtuale, aperti alla partecipazione di tutti i cittadini che vogliano informarsi e condividere le proprie esperienze sui rischi che insistono sui nostri territori.

Novità di questa edizione, la diretta che verrà trasmessa sui canali social Io Non Rischio e sui canali YouTube del Dipartimento della Protezione Civile e dei partner della campagna, con gli esperti, con collegamenti diretti con le piazze di Io Non Rischio e con la Sala Operativa dell’INGV di Roma.

Anche per questa edizione l’INGV ha curato l’aggiornamento dei volontari formatori, ha sostenuto in ambito regionale i percorsi di formazione per i volontari comunicatori delle organizzazioni di volontariato che partecipano alla campagna, ha reso disponibili materiali digitali sostenendo le associazioni nel percorso di preparazione delle piazze digitali.