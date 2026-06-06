di Sandra Caschetto

Dalla produttività al calo demografico, dall’occupazione femminile al rapporto tra scuola e lavoro: le sfide che determineranno il futuro economico e sociale del Paese

C’è una parola che negli ultimi anni è entrata silenziosamente nel vocabolario degli italiani: attesa. Attendiamo una riforma, attendiamo una soluzione, attendiamo che l’economia acceleri, che la burocrazia rallenti, che la politica trovi finalmente il coraggio di guardare oltre il prossimo sondaggio.

Ma un Paese non cresce nell’attesa.

L’Italia vive una contraddizione che appare sempre più evidente. Da una parte possiede energie straordinarie: imprese che innovano, giovani professionisti che competono a livello internazionale, territori capaci di attrarre turismo e investimenti. Dall’altra continua a trascinare problemi che sembrano diventati strutturali proprio perché affrontati con una logica emergenziale.

Il punto non è stabilire chi abbia governato meglio o peggio negli ultimi anni. Il punto è comprendere che la velocità del mondo non concede più il lusso dell’immobilismo. Le grandi economie stanno investendo in innovazione, intelligenza artificiale, formazione e transizione energetica. Chi resta fermo non conserva la propria posizione: arretra.

Eppure il dibattito pubblico continua spesso a consumarsi in una lotta quotidiana fatta di slogan, polemiche e contrapposizioni che occupano le prime pagine per ventiquattro ore e vengono dimenticate il giorno successivo. Nel frattempo, le questioni decisive restano sul tavolo: la produttività, il calo demografico, il rapporto tra scuola e lavoro, la competitività delle imprese.

Ma soprattutto resta aperta una domanda che l’Italia continua a rimandare: quale spazio intende riconoscere alle donne nel proprio modello di sviluppo?

Un Paese che costringe molte giovani coppie a scegliere tra lavoro e famiglia è un Paese che alimenta il proprio declino demografico.

Serve una politica che recuperi il valore della visione. Non perché i cittadini abbiano bisogno di promesse, ma perché hanno bisogno di direzione. La fiducia collettiva nasce quando una comunità percepisce che qualcuno sta costruendo il futuro e non semplicemente amministrando il presente.

Le nazioni che avanzano non sono quelle prive di problemi. Sono quelle che scelgono di affrontarli prima che diventino emergenze. L’Italia possiede tutte le risorse per essere tra queste. Ciò che manca, troppo spesso, è la capacità di trasformare il consenso immediato in progetto duraturo.

Il tempo delle attese è finito. È il tempo delle scelte. E le scelte, nella storia di ogni Paese, sono ciò che separa la decadenza dalla rinascita.