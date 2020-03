In Italia, il dato sale all’85%: un 37% afferma di averne già subito le conseguenze sul piano finanziario personale, mentre un 47% se le aspetta per il futuro.

Il 75% dei cittadini Italiani approva l’operato del Governo, mentre in USA solo il 53% ed in Giappone il 35%.

Per quanto riguarda la permanenza in casa, in Italia il 75% dichiara di essere in auto-isolamento, mentre in Francia già l’85%, in Germania il 44% ed in UK il 43% dei cittadini. In Giappone solo il 21%.

