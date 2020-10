“La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”

In occasione della Giornata Mondiale delle Bambine (11 ottobre), Terre des Hommes lancia la nona edizione della Campagna “indifesa” e presenta in diretta streaming il Dossier “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”, contenente i nuovi dati Interforze sui minori vittime di reato in Italia, che quest’anno saranno illustrati anche con una particolare attenzione alle differenze regionali.

In Italia il numero di minori vittime di reati, negli ultimi anni, ha visto un continuo aumento: nel 2018 se ne contavano 5.990, il 3% in più dell’anno precedente. Le vittime sono sempre in prevalenza bambine e ragazze (59,4%), che rappresentano la fascia più vulnerabile della popolazione mondiale, su cui oggi incidono anche le drammatiche conseguenze della pandemia di Coronavirus.

L’evento sarà l’occasione per accendere i riflettori sulla condizione delle bambine e ragazze, che sono le maggiori vittime di abusi, sfruttamento e discriminazioni fin dalla tenera età, ma anche per promuovere azioni concrete per assicurare un futuro di dignità a bambine e ragazze in Italia e nel mondo.

La Campagna “Indifesa” ha ricevuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. Il Convegno ha il Patrocinio della Polizia di Stato.

