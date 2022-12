Continua il legame tra Dolce&Gabbana e la Ricerca Humanitas che si è rafforzato anno dopo anno attraverso una serie di iniziative solidali nate a partire del 2019. Dal sostegno a uno studio coordinato dal Prof. Mantovani mirato a chiarire le risposte del sistema immunitario al Coronavirus SARS-CoV-2; alle borse di studio destinate agli studenti Humanitas University di MedTec School, l’innovativo corso di Laurea che potenzia le competenze mediche con approcci tecnologici dell’Ingegneria; al crowdfunding per il progetto #DGFATTOINCASA; alla Sfilata Uomo Primavera-Estate 2021 presentata presso il Campus di Humanitas University fino al lancio della t-shirt “Love for Others” dedicata ai volontari e agli operatori di Humanitas coinvolti nell’ultima campagna vaccinale e destinata anche alla raccolta fondi per Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Oggi questo legame si rinnova sotto la stella dell’arte e della migliore tradizione italiana, grazie a una speciale asta di beneficienza di un oggetto unico: la Moka Express Carretto Siciliano nata dalla collaborazione tra Dolce&Gabbana e Bialetti e qui presentata in un’inedita versione da 50 tazze e da collezione, decorata interamente a mano dal maestro carrettaio catenese Damiano Rotella.

Eccellente esempio di Art Déco, con la sua inconfondibile forma ottagonale – originariamente ispirata alla silhouette della moglie di Alfonso Bialetti e alle sue gonne plissettate – la Moka Express è diventata un’icona e un simbolo del Made in Italy nel mondo, presente nella collezione permanente della Triennale di Milano e del MoMA di New York.

Con il suo carattere squisitamente artigianale, il fascino senza tempo e i disegni coloratissimi, il Carretto Siciliano è stato sin dall’inizio fonte di ispirazione della produzione creativa di Dolce&Gabbana. Oggi, questa iconografia impreziosisce ed esalta il design dell’iconica caffettiera inventata nei primi del Novecento, che in questa occasione speciale diventa un vero e proprio oggetto d’arte da collezionare. Sul tradizionale sfondo rosso cinabro di scuola catanese, omaggio al colore della lava dell’Etna, si stagliano i caratteristici fregi del Carretto realizzati a mano: decori floreali, soggetti campestri e volute barocche – elementi abitualmente utilizzati nella decorazione delle ruote del mezzo di trasporto – seguono naturalmente le inconfondibili forme della grande Moka Express da 50 tazze. Il grande manico della caffettiera è scolpito a mano in legno di noce, la stessa essenza utilizzata un tempo nella realizzazione dei Carretti più preziosi. Un progetto unico nel quale si intrecciano alto artigianato e ingegno, passione e generosità, calore e convivialità tipicamente italiani.

L’asta, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Humanitas – Fondazione per la Ricerca, è resa possibile grazie al generoso supporto della casa d’asta Finarte che non imporrà alcuna commissione sulla vendita.

Si può partecipare all’asta “Christmas Pop” online al link finarte.it o in presenza presso la sede Finarte in via Quattro Novembre 114 a Roma il 16 dicembre alle 16.00.