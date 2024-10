Il 19 ottobre si celebra la Giornata Internazionale contro il cancro al seno istituita dall’OMS con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla malattia, e promuovere l’accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed efficaci.

Emanuela Messina, sensibile scrittrice, sceneggiatrice teatrale e regista ha voluto dare il proprio contributo su questo argomento scrivendo e portando in scena “Io non sono come le altre”.

“Questo soggetto nasce purtroppo dalla mia esperienza familiare. Mia madre, donna dalla leggendaria bellezza, appena uscita dalla sala operatoria dopo aver subito una mastectomia, mi disse: “Sono una donna finita”. Questa frase risuonò in me per tanto tempo, fin che non elaborai questo progetto teatrale per parlare del dramma delle donne che si ammalano di tumore al seno, e delle conseguenze devastanti sulla psiche femminile che questa malattia comporta. Ma pur senza spoilerare, come in tutti i miei lavori, l’istinto vitale vince sempre sulla morte”.

Lo spettacolo parla dell’universo femminile in tutte le sue infinite sfumature, emozioni, sentimenti, aspirazioni, desideri più reconditi che, spesso, poco o nulla hanno a che fare con il sesso, bensì con la tenerezza e il calore domestico, e vede quali protagonisti Marco Cimmino, Roberto Di Maio e Antonella Rebisso.

LA TRAMA

Una donna di mezza età decide di chiamare un gigolò. Tutto si svolge in una notte in una camera d’albergo.

“Io non sono come le altre” è uno spettacolo che parla dell’universo donna messo in crisi da due eventi, il cancro e la conseguente e contestuale fine di un matrimonio di lungo corso. Questi eventi possono avere l’effetto di una deflagrazione nella vita di una donna, abituata, come le nostre madri oggi ottantenni, a sacrificare loro stesse per la famiglia.

Delicati meccanismi psicologici governano la vita delle donne che hanno subito o stanno subendo un doppio lutto come questo, e Messina indaga come sempre l’animo umano in profondità, con quel disincanto di chi non arretra mai dinanzi alla verità.