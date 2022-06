Primo appuntamento dal vivo per i giovani change makers, la

community di tutti coloro impegnati a risolvere un problema della collettività, cambiando lo

status quo e generando un impatto positivo sul piano sociale, economico, ambientale o

culturale. L’evento, intitolato Change Makers Night, si terrà lunedì 6 giugno a Bologna, a partire

dalle 18,30 allo Spazio Dumbo di via Casarini 19. Un’intera serata dedicata ai giovani che

vogliono confrontarsi su cambiamento, cooperazione, impatto e innovazione. Il programma

della serata prevede testimonianze e interviste, presentazioni di libri, spazi espositivi e speed

date filosofici in cui i partecipanti potranno dialogare tra loro sui temi affrontati nel corso della

serata. La serata è organizzata dalla nuova testata giornalistica Change Makers Magazine,

dall’associazione Start You Up, che si occupa di imprenditorialità giovanile e da Filò – Il filo del

pensiero, associazione di promozione sociale fondata da pedagogisti e filosofi dell’Università

di Bologna. L’evento, condotto da Edoardo D’Elia, Giacomo Venezia e Alessia Marchetti,

prevede gli interventi di Alessandro Cillario, co-fondatore di Cubbit, una startup che sta

cambiando il mondo del cloud storage proponendo un modello distribuito, sostenibile e sicuro;

Irene Zotti della piattaforma digitale Fairbnb.coop, che offre servizi di turismo sostenibile;

Annalaura Ciampi, fondatrice di Kiez Agency, startup cooperativa che si occupa di

rigenerazione urbana; Chris Richmond, fondatore di MyGrants, la piattaforma più usata da

migranti e rifugiati; Francesca Cavallini, presidente di Tice, una cooperativa sociale che applica

il modello dei learning center nella cultura italiana; Piero Ingrosso, fondatore e direttore

responsabile di Change Makers Magazine, la testata giornalista edita da Alma Vicoo, il centro

universitario per la cooperazione promosso da Legacoop Bologna e dall’Università di Bologna.

Nel corso della serata verrà anche presentato il bando Coopstartup Change Makers promosso

da Legacoop Bologna, Legacoop Imola e Coopfond finalizzato alla nascita di startup

cooperative.

Il bando prevede formazione gratuita on line e in presenza, servizi di assistenza e

accompagnamento per sviluppare la propria idea di impresa e, per le 5 migliori idee

imprenditoriali, un contributo di 10.000 euro a fondo perduto per l’avvio della startup.