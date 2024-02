Nella rete dei punti vendita Coop aderenti all’iniziativa su tutto il territorio italiano è

disponibile una Limited Edition di quaderni realizzati da Pigna per Airalzh Onlus

(Associazione Italiana Ricerca Alzheimer).

Ciò che rende particolare e preziosa questa “capsule collection” è la copertina. Protagonisti,

infatti, sono dei disegni realizzati da Anna, una signora che, colpita dalla malattia di

Alzheimer, per 18 anni ha riempito centinaia di quaderni con un’infinità di scritte e di

coloratissimi disegni.

Dopo la morte della signora Anna, a 93 anni, i disegni sono stati raccolti dai suoi famigliari

e donati proprio ad Airalzh Onlus, che ha avuto l’opportunità di catalogarli, studiarli e, infine,

grazie alla collaborazione con Pigna, pubblicarli.

“Tutti siamo cresciuti, studiando e scrivendo, sui quaderni Pigna – dichiara la Prof.ssa

Alessandra Mocali, Presidente di Airalzh Onlus – Siamo molto orgogliosi di aver stretto

questa collaborazione, ma ciò che ci fa ancora più piacere è l’impegno di un’azienda storica

per una causa importante e sensibile come il sostegno per la Ricerca contro l’Alzheimer,

una malattia ‘silenziosa’ che, a causa dell’invecchiamento della popolazione, andrà a colpire

sempre più persone”.

A fronte di questa iniziativa, che rientra nella Campagna “Non Ti Scordar di Te”, Coop ha

deciso di sostenere Airalzh Onlus con una donazione di 5.000 Euro, mentre Pigna donerà

alla medesima Associazione 0,32 Euro centesimi per ogni copia venduta a Coop.