La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi – Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale Lombardia – e l’Azienda speciale Formaper organizzano l’iniziativa in tema di educazione alla legalità “Luci e ombre del fare impresa”, prevista nel mese di novembre. Il binomio Legalità e Scuola è il fulcro di questa proposta.

L’educazione alla legalità a partire dalla scuola assume un ruolo fondamentale per creare un circolo virtuoso fra i giovani – cittadini di domani – e le istituzioni, incentivando l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività. Il focus degli interventi è orientato a stimolare lo sviluppo di condotte etiche e comportamenti imprenditoriali sani, a favore di una società migliore in termini di sostenibilità e occupabilità.

Lo spettacolo teatrale “Aspide – Gomorra in Veneto – legalità e impresa” a cura della Compagnia teatrale Archipelagos e testimonianza dell’imprenditore Tiberio Bentivoglio dal titolo “Il coraggio di fare impresa”, verrà replicato nelle date: 7 novembre dalle 14:00 alle 17:30, 8 novembre dalle 9:00 alle 12:30, 8 novembre dalle 14:00 alle 17:30. Testimonianza di Libera sulle mafie a Milano e la figura di Lea Garofalo e testimonianza sul tema della contraffazione, il 22 novembre dalle 9:00 alle 13:00, il 28 novembre dalle 9:00 alle 13:00.