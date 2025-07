Bologna si prepara ad accogliere un nuovo importante presidio per la tutela dei diritti dei minori e la promozione della bigenitorialità. L’associazione AletheiAssociati, Professioni per la bigenitorialità – fondata a Roma nel luglio 2021 grazie alla condivisione del progetto ad opera di diverse professionalità operanti nelle differenti competenze di tutela e sostegno del minore – annuncia l’apertura della sua sezione distrettuale bolognese, presieduta dall’Avv. Sofia Carlino e dedicata a tematiche di fondamentale importanza nel panorama familiare contemporaneo.

L’associazione si propone di offrire un supporto concreto e specializzato nell’affrontare la crisi della famiglia, attraverso un costante impegno di studio e di confronto periodico sulle più ampie tematiche del diritto, della psicologia forense e neuropsichiatria infantile, sulle modalità di intervento dei servizi sociali, del mondo della scuola e della pediatria, con attenzione agli specifici ambiti di intervento di risoluzione alternativa dei conflitti (come la mediazione familiare e la coordinazione genitoriale), ponendo al centro la tutela del diritto del minore alla bigenitorialità, che come sottolinea l’Avv. Claudio Iovane, Cassazionista e Presidente Nazionale di AletheiAssociati, «sancisce il diritto inalienabile di ogni bambino a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio».

AletheiAssociati, Professioni per la bigenitorialità, con sede nazionale a Roma e dislocata sul territorio nazionale con varie sezioni, rappresenta una realtà in continua crescita, particolarmente dinamica ed attenta alla valorizzazione multidisciplinare, impegnata nell’organizzazione di convegni di primario interesse sia nazionali che territoriali, non solo per i temi trattati ma anche per la qualificata partecipazione di illustri relatori provenienti sia dalla magistratura specializzata che dalle diverse competenze libero-professionale operanti in materia.

«L’associazione – prosegue l’Avv. Iovane – senza scopo di lucro ed apolitica, tende per statuto a promuovere le attività in collaborazione con le diverse Associazioni professionali specialistiche in materia, ed a valorizzare la interdisciplinarietà, favorendo l’adesione associativa a tutte quelle figure (avvocati, psicologi, assistenti sociali, coordinatori genitoriali, mediatori familiari, pediatri, insegnanti, etc.) che lavorano a stretto contatto con il sistema Famiglia e possiedono esperienza nelle delicate tematiche legate alle relazioni e alla tutela dei minori. L’obiettivo è creare una rete di professionisti che, attraverso una costante formazione, condividano gli stessi valori ed un modus operandi comune».

L’apertura della sezione di Bologna si configura dunque come un passo ulteriore e significativo per AletheiAssociati, che rafforza così la sua presenza sul territorio, omaggiando l’impegno dei nuovi associati dell’Emilia-Romagna ed offrendo un punto di riferimento qualificato nel rendere il proprio supporto per affrontare e tutelare le diverse problematiche che conseguono dalla crisi delle relazioni familiari ed in particolare le condizioni di disagio nelle quali sono coinvolti i figli minorenni.