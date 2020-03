Questa è la battaglia più difficile e l’avversario più grande non è l’isolamento, ma la paura, quel senso di angoscia verso l’ignoto, perché l’angoscia non è facile da gestire, ma abbiamo davanti a noi una grande prova: trovare gli strumenti per superare questo momento. Distrazioni, esercizio fisico, condivisione: tutte cose all’apparenza banali, ma ora fondamentali.

E in questo periodo carico di paura e ansia , dopo ore e ore di duro lavoro che medici, infermieri e personale di supporto stanno fronteggiando, non arrivano dal fronte solo foto o notizie negative ma video come questo, di un apparente tranquillità, e il messaggio che queste due meravigliose infermiere vogliono far passare è: state tranquilli… #andràtuttobene, cosi come in questa poesia scritta nel 1800 durante l’epidemia della peste, la storia insegna e ci da forza.

di S.C.

( Kitty O’Meary. 1839- 1888)

E la gente rimase a casa

E lesse libri e ascoltò

E si riposò e fece esercizi

E fece arte e giocò

E imparò nuovi modi di essere

E si fermò

E ascoltò più in profondità

Qualcuno meditava

Qualcuno pregava

Qualcuno ballava

Qualcuno incontrò la propria ombra

E la gente cominciò a pensare in modo differente

E la gente guarì.

E nell’assenza di gente che viveva

In modi ignoranti

Pericolosi

Senza senso e senza cuore,

Anche la terra cominciò a guarire

E quando il pericolo finì

E la gente si ritrovò

Si addolorarono per i morti

E fecero nuove scelte

E sognarono nuove visioni

E crearono nuovi modi di vivere

E guarirono completamente la terra

Così come erano guariti loro

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram