Questa mattina i volontari di Fondazione Progetto Arca hanno distribuito in piazza Duca D’Aosta anguria, ghiaccioli, gelati e acqua fresca a un centinaio di persone senza dimora, per festeggiare insieme il Ferragosto. Presente il food truck della Cucina Mobile – che ogni sera distribuisce 120 pasti ai senzatetto della città – per assicurare la refrigerazione dei cibi.

“È questa una piccola ma significativa iniziativa, per noi importante per testimoniare la nostra vicinanza alle persone in difficoltà. Una delle tante piccole e grandi azioni che abbiamo concretizzato nell’ultimo anno, ancora segnato da emergenza economica, sociale e alimentare” commenta Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca. “Da 27 anni la nostra mission è portare aiuto alle persone povere ed emarginate, come senzatetto e famiglie fragili. Il Covid non è riuscito a fermarci, anche se ci ha messo a dura prova e noi abbiamo reagito ideando nuove forme di sostegno e intervento per continuare a esserci lì dove serviamo, garantendo tutti i servizi di accoglienza, intensificando le Unità di strada e moltiplicando gli aiuti alimentari alle famiglie. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con i tanti enti e istituzioni, e alla nostra instancabile e meravigliosa squadra dove ogni volontario, operatore e donatore fa la differenza!”. commenta