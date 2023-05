Gli esperti meteorologi incontrano gli anziani nelle residenze di Lombardia, Liguria e Lazio per diffondere la conoscenza del meteo e regalare una giornata di formazione e divertimento collettivo

Al via il primo ciclo di incontri gratuiti per diffondere la cultura meteorologica negli Over Senior Residence su tre regioni d’Italia. L’iniziativa riguarda oltre 100 anziani che torneranno per un giorno “sui banchi di scuola” per studiare meteorologia. L’iniziativa è nata dalla partnership tra 3B Meteo e Over, il gruppo di residence per anziani. Si tratta di un importante progetto formativo e ludico dedicato alla meteorologia e promosso da 3B Meteo che coinvolge, nel mese di maggio, gli Over 65 interessati al tema. Durante gli incontri, verranno analizzati metodi, strumenti e studi relativi alle condizioni meteorologiche per la previsione del tempo sull’Italia con un esperto meteorologo che avrà modo di sviluppare, con gli ospiti interni ed esterni alla struttura, temi legati al cambiamento climatico. “La meteorologia fa parte della nostra quotidianità perché ci accompagna in tutte le nostre scelte. Con gli incontri nelle residenze Over vogliamo coinvolgere gratuitamente un target – quello degli Over 65 – che vive di esperienza accumulata e vissuta.

Ogni incontro, completamente gratuito, verrà svolto con l’obiettivo di far conoscere, attraverso differenti fonti sensoriali, il nostro metodo di analisi e di studio sul tempo. Gli Over 65 sono un pubblico che vive la formazione in modo differente rispetto agli studenti che si avvicinano a questa materia: il loro coinvolgimento è basato su quello che conoscono e su quello che possono sapere, sulla loro conoscenza diretta, quindi. Per questo motivo, per loro abbiamo creato un contesto educativo ancora più stimolante e coinvolgente rispetto ai percorsi formativi che generalmente promuoviamo all’interno delle scuole”, ha dichiarato Emma Parigi, conduttrice TV all’interno di 3B Meteo. Ilaria Valentinuzzi, Head of Marketing & Communication Over, ha aggiunto: “L’Italia è un paese con una popolazione sempre più anziana. Non si tratta però di un limite, ma di una ricchezza.

Gli Over 65 infatti hanno ancora tanto da dare, ma non solo: hanno ancora tanto da fare e da imparare, soprattutto per sé stessi. Over e le sue strutture hanno sempre dedicato, fin dalla fondazione, moltissime energie per poter rendere il tempo degli anziani il più costruttivo possibile, in modo da regalare una sorta di nuova vita a tutti i nostri ospiti. Per questo siamo entusiasti di questa partnership: gli incontri all’interno delle strutture Over sono una grande opportunità di conoscenza e di apprendimento di un settore tanto complesso quanto interessante come la meteorologia che si inserisce, da sempre, nella nostra quotidianità”.

L’evento di formazione per gli Over 65 sarà ospitato in tre strutture Over ed è aperto sia a ospiti interni sia a ospiti esterni alla struttura. Le strutture coinvolte saranno:

Villa Lina, Quinzano d’Oglio (BS), il 10 maggio alle ore 16.00;

Over Senior Residence Sanremo (IM), il 12 maggio alle ore 16.00;

Over Senior Residence Fonte Laurentina (RM), il 30 maggio alle ore 16.00.