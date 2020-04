Web Stars Channel e Dolci Preziosi presentano l’uovo di pasqua della youtuber più amata del web. In palio una gift card da 100€ di Toys Center e una giornata con LaSabri .

In questa Pasqua così difficile per i bambini, alle prese con la pandemia e con l’obbligo di rimanere in casa senza vedere amici e familiari, a provare a portare un po’ di felicità è LaSabri, amatissima content creator del web con milioni di fan. È infatti disponibile da pochi giorni l’uovo di pasqua di Sabrina, prodotto da Dolci Preziosi – marchio dell’azienda Cerealitalia I.D. Spa – in collaborazione con Web Stars Channel, un uovo in finissimo cioccolato al latte (280 g) che porterà i bambini e le bambine nel fantastico e coloratissimo mondo de LaSabri, a partire dalla sorpresa: un paio di allegri calzini spaiati, in pieno stile della sorella maggiore, l’amica più grande che tutte le ragazzine e i ragazzini vorrebbero avere.

Ma c’è molto di più: fino al 30 aprile sarà possibile trovare all’interno delle uova di cioccolato un buono valido per partecipare al concorso che mette in palio per 5 fortunati vincitori una giornata da trascorrere interamente con LaSabri, oltre ad altri ricchi premi come una fornitura di prodotti Cerealitalia, una t-shirt de LaSabri e un buono Toys Center dal valore di 100 euro. In ogni uovo sarà presente una card che indicherà “hai vinto” oppure “non hai vinto”; chi vincerà troverà nell’uovo un bracciale in stoffa con l’autografo della Sabri e un codice con il quale potrà iscriversi sul sito web apposito (https://ungiornoconlasabri. dolcipreziosi.it/) per partecipare al concorso “vinci un giorno con LaSabri”.

Chi non vincerà otterrà comunque un codice, attraverso il quale potrà ottenere uno dei 10 buoni da 100€ di Toys Center, la maglietta e la fornitura di prodotti Cerealitalia. Dinamica e divertente, LaSabri crea contenuti rivolgendosi ai suoi oltre 4 milioni di amici, parlando delle sue principali passioni: la famiglia, gli amici, gli animali, lo sport e i videogiochi. Il suo obiettivo è quello di trasmettere sempre messaggi educativi e positivi, e per questo è stata scelta da Cerealitalia per questa iniziativa: “Il progetto che ci ha portato quest’anno a realizzare l’uovo di Pasqua “LaSabri” – spiega il Direttore Commerciale e Marketing Aldo Tollemeto – nasce dal desiderio di allargare il target a cui solitamente si rivolge il marchio “Dolci Preziosi”, brand di riferimento nel mercato di uova di Pasqua a licenza target bambino. Con il coinvolgimento della creator “LaSabri”, il marchio “Dolci Preziosi” sperimenta per la prima volta una collaborazione con un personaggio reale, amato e seguitissimo da milioni di ragazzi e ragazze”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram