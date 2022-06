In vista della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, istituita dall’ONU e FAO per sensibilizzare l’opinione pubblica verso la prevenzione e gestione dei rischi alimentari e migliorare la salute umana, CSI – organismo leader nel testing e verifiche di qualità nel campo, tra gli altri, della sicurezza alimentare – focalizza l’attenzione su un’abitudine di consumo alimentare ormai consolidata nel nostro Paese.

La consegna di pasti a domicilio nel 2020 interessava già più di un italiano su tre (37%)[1], il settore del food delivery ha continuato nel 2021 la sua corsa inarrestabile, registrando una crescita del 59% rispetto al 2020 e generando un valore di 1,5 miliardi di euro[2]. “Complice la pandemia, si tratta di un servizio che è decollato ed è destinato a rimanere nelle case degli italiani” osservano da CSI Alberto Taffurelli e Simone Terrana rispettivamente Responsabile e Sales Account della Food Packaging Materials Business Unit. “Si tratta di uno stile di vita relativamente nuovo, di cui è bene conoscere i diversi aspetti, da un punto di vista alimentare ma anche di sostenibilità, per gustare con tranquillità e consapevolezza il pasto a casa”.

Scelte gastronomiche a parte, fondamentali nel delivery sono i packaging utilizzati per il trasporto dei cibi. “Come primo aspetto occorre considerare l’idoneità del packaging” ricorda Taffurelli. “E con idoneità si intende anzitutto quella al contatto con gli alimenti. I materiali che entrano in contatto con il cibo devono essere sicuri, garantendo anzitutto di non rilasciare componenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, e di non comportare modifiche nella composizione, nel gusto e nell’odore degli alimenti”.

Un altro aspetto da considerare è quello relativo alla sostenibilità. Oltre alla legislazione vigente sull’etichettatura ambientale, che coinvolge anche i contenitori del food delivery con lo scopo di favorire il corretto smaltimento nei contenitori della raccolta differenziata e incrementare i livelli di riciclo dei materiali, sono i dati di consumo che indicano una priorità etica anche nel packaging del food delivery. Carta e cartone, polimeri PLA (polimero acido polilattico), polimeri biodegradabili, cellulosa, legno e polpe derivate, sono oggi tra i materiali più utilizzati nel packagind del food delivery, perché sostenibili, più facili da riciclare e da smaltire.

I marchi e simboli a cui prestare attenzione

Per riconoscere un packaging idoneo, sicuro e sostenibile è bene conoscere il significato di alcuni simboli e marchi.

Idoneità a contatto con gli alimenti: pittogramma bicchiere e forchetta

In Europa, i materiali e gli oggetti che entrano a contatto con gli alimenti devono rispettare i requisiti di sicurezza e salubrità previsti dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 . Per dare evidenza sul prodotto del rispetto di tali requisiti, l’operatore economico (le aziende che producono i MOCA e quelle che ne fanno uso) devono riportare la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o il corrispondente simbolo indicante bicchiere e forchetta, oppure l’indicazione specifica di utilizzo dell’articolo (ad esempio “cucchiaio per minestra”).

Le verifiche dell’idoneità possono essere condotte direttamente dall’operatore economico o possono essere affidate a laboratori specializzati o a organismi di certificazione quale CSI, in grado di rilasciare anche un marchio volontario a garanzia dell’idoneità del prodotto, verificata da un organismo di terza parte.

Il simbolo bicchiere e forchetta e/o l’indicazione specifica di utilizzo non sono obbligatori per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati al contatto alimentare, come i contenitori impiegati nelle ristorazioni/gastronomie (ad es. per le pizze da asporto), e non fornisce ulteriori indicazioni sul riutilizzo, sul riscaldamento in microonde o congelamento nel freezer. Queste informazioni, se necessarie, sono demandate ad altri simboli appositi.

Sostenibilità del packaging: marcature e simboli

Nastro di Möbius (UNI EN ISO 14021:2016). Indica che parte dell’imballaggio è riciclato (quando compare un valore in percentuale), oppure che lo stesso è riciclabile ma non necessariamente riciclato.

Tre frecce sottili (riferimento norma CEN/CR 14311:2002 + Dec. 97/129/CE). All’interno del triangolo, può essere inserito un numero o una sigla che corrisponde al tipo di materiale usato per l’imballaggio. Non fornisce, quindi, informazioni specifiche sulla riciclabilità del prodotto o della confezione, ma comunica il materiale usato per produrlo, ed è dunque molto utile per capire come smaltirlo, a patto di sapere interpretare le sigle e di riuscire ad associarle a uno dei cassonetti della raccolta differenziata.

Punto verde. Non è un marchio ecologico, ma attesta soprattutto nel Nord Europa e in Germania che il produttore aderisce ai consorzi, previsti dalla legge, per organizzare il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi.

Uomo che getta la carta. Questo simbolo indica che l’imballaggio del prodotto non è riciclabile e pertanto va gettato nell’indifferenziata.

Sostenibilità del packaging: marchi relativi a certificazioni rilasciate da organismi di terza parte

Forest Stewardship Council (FSC ®) identifica prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici verificati da laboratori accreditati da FSC®, quale CSI.

CSI Reusable identifica prodotti progettati per essere riutilizzati più volte nel corso della loro vita, verificati e certificati da CSI, organismo di terza parte.

CSI Recycled identifica prodotti realizzati con plastiche da riciclo, verificati e certificati da CSI, organismo di terza parte.

Ad ogni alimento il giusto packaging

Qual è il packaging migliore per gli alimenti? Aspetti di sicurezza a parte – sopra esaminati – il packaging alimentare consigliato dovrebbe dipendere anche dalla tipologia di alimento. Ad esempio, un contenitore in alluminio è preferibile per alimenti a rischio muffe ma è da evitare in caso di cibi fortemente acidi o salati.

Attenzione alle temperature

Se la pietanza non è della giusta e desiderata temperatura al momento del consumo, è bene verificare che il contenitore utilizzato per la consegna sia adatto a essere utilizzato nel forno o nel microonde. Infatti la possibilità che avvengano delle migrazioni indesiderate può variare con la temperatura o con altri fattori che possono dipendere da un nostro utilizzo errato dell’oggetto o del materiale impiegato. Soltanto controllando le modalità d’uso, indicate con un pittogramma e/o una dicitura come quelle riportate nell’immagine qui a sinistra, possiamo essere sicuri di impiegare i materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti in modo corretto, evitando rischi legati alla migrazione di sostanze tossiche indesiderate nel cibo.

Se il pasto arriva freddo e sul packaging non è riportata alcuna indicazione in merito al suo utilizzo nel forno, è preferibile estrarre l’alimento, trasferirlo in padella o teglia adatta, e riscaldarlo tra i 60° e 80° per assicurarsi anche di abbattere eventuali microbi proliferati in seguito alla produzione.

Attenzione all’ambiente! Come smaltire il materiale di consegna del pasto

Se sul materiale di contenimento degli alimenti non è indicata la dicitura che esplicita la possibilità di riutilizzo, occorre smaltirlo e non riutilizzarlo per evitare di “stressare” il contenitore con un utilizzo per il quale non è stato testato in origine. Non tutti i materiali utilizzati per l’asporto, infatti, che si tratti di food delivery o contenitori usati per picnic all’aria aperta, sono adatti al riutilizzo: una buona percentuale di questi è stata fino ad ora pensata per essere single-use con la conseguenza di un impiego notevole di materiali con cicli di vita brevi. Per questo, un corretto smaltimento è importante per rendere minimo l’impatto sull’ambiente. Un’operazione semplice, ma non priva di insidie:

I contenitori di carta e cartone privi di barriere repellenti ad acqua e olio – e dunque sporchi di residui di alimenti – non possono essere riciclati e vanno gettati nei rifiuti indifferenziati.

privi di barriere repellenti ad acqua e olio – e dunque sporchi di residui di alimenti – non possono essere riciclati e vanno gettati nei rifiuti indifferenziati. Se il contenitore è in plastica , va risciacquata correttamente prima per eliminare i residui alimentari prima di gettarla nella raccolta della plastica.

, va risciacquata correttamente prima per eliminare i residui alimentari prima di gettarla nella raccolta della plastica. Contenitori e posate compostabili sulle quali compaiono i corretti loghi di attestazione, possono essere gettati nella raccolta dell’umido insieme agli avanzi e scarti alimentari.

sulle quali compaiono i corretti loghi di attestazione, possono essere gettati nella raccolta dell’umido insieme agli avanzi e scarti alimentari. Spesso i vari Comuni differiscono tra loro per potenzialità di smaltimento e dunque le regole per una corretta raccolta differenziata possono essere diverse localmente e vanno verificate a seconda del Comune in cui ci si trova.

E, in vista dell’estate, i 3 consigli per una maggiore sicurezza alimentare:

Durante la stagione più calda aumenta il rischio di infezioni alimentari causati da germi e patogeni che possono svilupparsi in particolar modo all’interno di alcuni alimenti, soprattutto i freschi, e se non si rispetta una corretta prassi di conservazione.