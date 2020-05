Da un’idea di Iva Lulashi, Adrian Paci e Fabio Roncato nasce Poster Quotidiano, un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione di Casa Testori e Collezione Giuseppe Iannaccone e che vede coinvolti ventisei artisti nella realizzazione di opere in formato poster a sostegno di Fondazione Progetto Arca Onlus.



L’epidemia del COVID-19 non ha causato soltanto un’emergenza sanitaria, ma ha anche messo in luce un’emergenza sociale. Tante persone e famiglie delle nostre comunità si trovano in gravi difficoltà ad affrontare i bisogni più elementari, dal cibo di ogni giorno, al tetto sotto cui proteggersi.

La dimensione di una nuova quotidianità ha fatto breccia anche nell’esperienza degli artisti coinvolti in questo lungo periodo di quarantena, durante il quale hanno continuato a lavorare autonomamente nelle proprie case e si sono trovati costretti a ripensare le proprie pratiche.



Per dare un contributo nel fronteggiare questa urgenza, Iva Lulashi, Adrian Paci e Fabio Roncato hanno chiesto ad un gruppo di artisti – Alessandro Agudio, Giulia Andreani, Stefano Arienti, Filippo Berta, Thomas Braida, Nina Carini, Linda Carrara, Andrea Cerruto, Paolo Ciregia, Vanni Cuoghi, Matteo Fato, Giovanni Frangi, Emilio Isgrò, Giovanni Iudice, Massimo Kaufmann, Beatrice Marchi, Elena Mocchetti, Davide Monaldi, Ruben Montini, David Reimondo, Alessandro Sambini, Hermanos Santiago, Marinella Senatore – di unirsi a loro nel progetto Poster Quotidiano, realizzando ciascuno un lavoro in formato poster 50 x 70 cm in tiratura di 20 copie, oltre a tre prove d’artista.



I poster, firmati e numerati 1/20, verranno messi in vendita con un contributo minimo di 100 euro e il ricavo sarà direttamente versato a Fondazione Progetto Arca Onlus, che a Milano, Roma e Napoli fornisce assistenza ai senza tetto con le sue unità di strada e ha recentemente avviato un programma, d’intesa con i Comuni, per garantire sostegno alle tante famiglie in difficoltà.

Poster Quotidiano è un’azione che vuole coniugare arte e solidarietà perseguendo il duplice intento di sostenere la quotidianità di chi oggi si trova a fronteggiare condizioni difficili e, allo stesso tempo, di sottolineare l’importanza che la cultura può avere nell’affrontare e dare forma alla narrazione di uno scenario drammatico e senza paragone da almeno due generazioni.

Il progetto vede al fianco degli artisti, uniti da un grande spirito di generosità, anche Casa Testori e Collezione Giuseppe Iannaccone con i curatori Giuseppe Frangi e Rischa Paterlini.

Uno speciale ringraziamento va ad Art Defender, a Lara Facco P&C, a MediaRevolution.it, MGV Communication, a Collezione Nembrini e ai sostenitori che hanno voluto mantenere l’anonimato, perché con il loro contributo hanno permesso di far fronte ai costi vivi per la realizzazione di Poster Quotidiano.



Un grazie speciale va anche a chi acquisterà le opere, perché ogni poster venduto si tradurrà in aiuto immediato e concreto alla quotidianità di chi è meno fortunato.

Il contributo potrà essere versato direttamente su un conto corrente di Progetto Arca indicando la casuale “Campagna Poster Quotidiano”, IBAN IT07 A030 6909 6061 0000 0014 086

