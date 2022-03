La società di geriatria italiana ha dichiarato come si è anziani non prima dei 75 anni, anche

perché negli ultimi anni sono notevolmente aumentate le aspettative di vita. Negli anni

Novanta, ad esempio, la vita media era di 63 anni, mentre ora è di 82 (ed è scesa di un

anno causa Covid) anche se di questi gli ultimi venti anni di vita molti sono probabilmente

caratterizzati da limitazioni funzionali. Sempre i dati ISTAT mostrano come nel 2045 gli over

65 saranno più di 20 milioni, pari a oltre il 30% della popolazione, mentre gli under 25

meno di 14 milioni.

Ad oggi, per ogni 100 ragazzi sotto i 15 anni ci sono 168 uomini e donne oltre i 65 anni

e in Italia il 7% della popolazione ha oltre 80 anni. Tante sono le difficoltà che l’anziano,

con l’avvicinarsi della vecchiaia, vive dal punto di vista economico, previdenziale e sociale,

ma tanti anche gli strumenti a disposizione della persona anziana con patologie legate al

decadimento fisico e mentale 2 .

Prendersi cura dell’anziano che invecchia: l’importanza della rete sociale

Il sistema sanitario italiano (ma non solo) è ancora molto focalizzato sull’ospedalizzazione,

mentre con il passare degli anni appare sempre più chiaro quanto sia importante prendersi

cura dell’anziano con un’assistenza continuativa in cui un ruolo fondamentale è svolto anche

da medici di famiglia, parenti stretti, ma anche dalle nuove tecnologie. I numeri sulla

popolazione che invecchia sono in continua crescita, ma molti anziani hanno ancora voglia

di socialità, di stare tra le mura domestiche, di rimanere a contatto con la propria cerchia

sociale.

In molti casi la vecchiaia è più sociale che fisica e i geriatri consigliano, se non vi sono

problemi economici o di salute particolari, di portare l’anziano ad avere relazioni sociali per

evitare decadimento fisico e mentale con conseguente peggioramento della qualità della

vita. Oltre alle difficoltà pratiche, il maggior pericolo per l’anziano viene dalla negazione

degli stimoli e del coinvolgimento sociale, una situazione di cui soffre il 30% della

popolazione anziana e che porta ad amplificare il dolore psicofisico 3 . “Una buona rete di

relazioni sociali aiuta anche a contrastare i limiti della vita quotidiana, come fare la spesa e

altre commissioni” prosegue Lara Demetri.

Per questo, quando si parla di difficoltà legate all’invecchiamento, la solitudine gioca un

ruolo da protagonista ed è spesso percepita dall’anziano come più grave e invalidante della

malattia reale stessa.

La riduzione dell’autonomia e il ruolo dell’anziano

Se durante l’invecchiamento la persona deve dipendere dall’aiuto e dall’assistenza altrui,

rimane il diritto dell’anziano ad essere informato su cure e trattamenti ai sensi dell’Art.4 della

Carta Europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure ed

assistenza a lungo termine.

La riduzione di autonomia è una condizione particolarmente grave per le 600mila persone

anziane che vivono da sole e hanno gravi difficoltà nella cura della persona. Si tratta di un

43,2% della popolazione che dichiara di fronteggiare tali difficoltà con l’ausilio di

specifici apparecchi 4 , compresi i braccialetti salvavita Seremy, o rivolgendosi ad altre

persone a loro vicine. Nel complesso, i dati mostrano come il 58,1% degli anziani in Italia

abbia la necessità di supporto e prevalgono gli uomini rispetto alle donne. Nel

dettaglio poi l’aiuto viene fornito dalla famiglia o dai servizi di assistenza domiciliare.