Più di 7 italiani su 10 temono un borseggio, un furto in casa o una rapina.

Verisure, multinazionale di allarmi e sicurezza, leader del settore in Italia e in Europa, ha indagato ciò che i cittadini Italiani ed Europei temono maggiormente in termini di criminalità e sicurezza personale, in collaborazione con l’Istituto di ricerca Internazionale Kantar TNS*. Analizzando un lista di 17 situazioni di pericolo in 12 paesi europei, l’Italia è il primo paese in Europa per paura di subire un furto.

