‘I proventi finanzieranno i Centri Clinici <Nemo> che Telethon sta aprendo in tutta Italia.

Si è conclusa con successo anche quest’anno la campagna di solidarietà a sostegno di Telethon Bologna organizzata dalla poliedrica artista Rossella Regina a quattromani con il Laboratorio Creativo Rocchetta Magica.

Mille euro l’assegno consegnato nelle ultime ore a Telethon nelle mani del nuovo Coordinatore Provinciale Roberto Alvisi, che ha preso le redini dell’Associazione dopo la prematura scomparsa di Alessandro Maestrali, alla cui memoria Rossella ha voluto tributare l’iniziativa.

Telethon esiste in quanto esistono gli Amici di Telethon, come Rossella, a cui siamo molto grati – ha commentato Alvisi – Abbiamo cominciato da trent’anni, ormai, e proprio grazie ai tanti assegni di mille euro come questi che ci hanno fatto passare dalla Ricerca di Laboratorio ai Centri Clinici ‘Nemo’ che Telethon realizza in tutta Italia e che questa iniziativa contribuisce a sostenere – ha concluso.

Soddisfatti anche gli Organizzatori, Rossella Regina in primis che ha voluto ringraziare “il buon cuore di tutti coloro che hanno reso questo Piccolo Grande Miracolo possibile’.

Iniziative di questa tipologia – ha commentato la cantante d’adozione bolognese (Rossella è originaria di Laino Borgo in provincia di Cosenza) – in piccola così come in grande scala, sono possibili solo grazie al buon cuore di tutti. Sono grata oltre che onorata di essere circondata da così tanti Cuori Straordinari. Semplicemente Grazie a Tutti – ha concluso emozionata.

