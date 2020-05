Come ci siamo vestiti in quarantena e quanto ne saremo influenzati. Vestire per lavorare, in quarantena: a cosa abbiamo rinunciato e cosa rimarrà di moda. Durante la quarantena XChannel – la prima società di marketing e comunicazione crosscanale in Italia – ha condotto un’indagine per rispondere a questi interrogativi, analizzando attraverso i principi della semiotica e dell’antropologia il modo di vestire degli Italiani per lavorare da casa in smart working.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram