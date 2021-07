I valori di SHEIN sono autenticità, ambizione e comunità. La missione dell’e-commerce internazionale è quella di mettere la moda a disposizione della sua community in modo inclusivo; tutte le donne devono avere la possibilità di sentirsi a proprio agio, indossare ciò che desiderano e raccontarsi attraverso l’abbigliamento.

Proprio per rimarcare l’amore e il rispetto verso il suo pubblico femminile, SHEIN riconosce l’importanza della sensibilizzazione alla prevenzione contro numerose patologie e decide di supportare la ricerca scientifica contro i tumori femminili (seno, utero e ovaio), donando 100.000$ al progetto Pink is Good di Fondazione Umberto Veronesi, realtà nazionale impegnata dal 2003 nel finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza.

Pink is Good è il progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla lotta ai tumori femminili che educa alla prevenzione e ogni anno finanzia sempre più numerosi medici e ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura dei tumore al seno, all’utero e alle ovaie. Ogni anno in Italia 55.000 donne si ammalano di tumore al seno, oltre 11.000 all’utero e oltre 5.000 alle ovaie.

Dalla sua nascita Fondazione ha sostenuto 224 eccellenti ricercatori sotto il progetto Pink is Good e allo stesso tempo finanzia progetti di ricerca di altissimo profilo, come ad esempio lo Studio P.I.N.K.: il progetto di ricerca nazionale dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata per avvicinare sempre più al 100% la quota di donne che superano il tumore al seno.

La partnership tra il brand, leader nel settore fast fashion online, e Fondazione Umberto Veronesi si sviluppa in due momenti cruciali, corrispondenti a due attività distinte, entrambe con lo scopo di diffondere l’importanza della prevenzione e finanziare la ricerca scientifica:

– Pink Ambassador: in questa prima attività, iniziata a giugno e che esploderà a ottobre 2021 in occasione del mese della prevenzione contro il tumore al seno, SHEIN è Top Partner dell’edizione 2021 delle Pink Ambassador, un gruppo di 165 donne presenti in 18 città italiane che hanno combattuto un tumore tipicamente femminile, dimostrando che dopo la malattia si torna più forti di prima.

– Borse di ricerca: il brand finanzierà per l’anno 2022 due ricercatori nei loro rispettivi progetti scientifici volti all’avanzamento degli studi nel campo dell’oncologia femminile.

Con questa iniziativa SHEIN decide di farsi portavoce e sostenitore della mission del progetto Pink is Good e della stessa Fondazione Umberto Veronesi, investendo nel progresso, nella responsabilità sociale e nella tutela della salute. Le Pink Ambassador, nello specifico, rappresentano per l’e-commerce la forza, la tenacia e la virtù delle donne che si sostengono a vicenda, portando con sè un messaggio positivo nonostante gli ostacoli della vita.