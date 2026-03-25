di Sandra Caschetto

Tra opportunità e rischi, come stanno cambiando il modo di vivere, pensare e relazionarsi

I social network fanno parte della quotidianità di milioni di ragazzi. Per bambini e adolescenti, non sono solo strumenti di svago, ma veri e propri spazi di relazione, espressione e costruzione dell’identità.

Ma che impatto hanno davvero sulla loro crescita?

La risposta non è semplice. Perché accanto ai rischi, esistono anche opportunità concrete. Il punto non è demonizzare, ma capire.

Un mondo sempre connesso

Per molti adolescenti, essere online non è un’attività separata dalla vita reale. È parte integrante della giornata.

Attraverso piattaforme come Instagram, TikTok e WhatsApp, i ragazzi comunicano, si confrontano, condividono esperienze.

Questo ha cambiato profondamente il modo di costruire relazioni. Le amicizie non si limitano più agli spazi fisici, ma si estendono a una dimensione continua, senza pause.

I benefici: espressione, connessione, opportunità

I social offrono anche aspetti positivi spesso sottovalutati.

Permettono ai giovani di:

esprimere la propria creatività

trovare comunità con interessi simili

accedere a informazioni e contenuti educativi

Per molti ragazzi, rappresentano uno spazio dove sentirsi compresi, soprattutto quando nella vita offline questo è più difficile.

In alcuni casi, possono anche rafforzare l’autostima, dando voce a passioni e talenti.

I rischi: confronto, dipendenza, pressione sociale

Accanto ai benefici, però, esistono criticità reali.

Uno degli effetti più evidenti è il confronto costante. Scorrere immagini e video di vite “perfette” può generare insicurezza e senso di inadeguatezza.

In età adolescenziale, quando l’identità è ancora in costruzione, questo può avere un impatto significativo sull’autostima.

C’è poi il tema del tempo. L’uso prolungato dei social può ridurre spazio per attività fondamentali come lo studio, il sonno e le relazioni reali.

Infine, la ricerca di approvazione — like, commenti, visualizzazioni — può trasformarsi in una forma di dipendenza.

Il ruolo degli adulti (più importante che mai)

Di fronte a questo scenario, il ruolo di genitori ed educatori diventa centrale.

Non si tratta di vietare o controllare rigidamente, ma di accompagnare.

Parlare apertamente di ciò che accade online, aiutare i ragazzi a sviluppare senso critico, insegnare a distinguere tra realtà e rappresentazione: sono queste le competenze fondamentali.

L’educazione digitale oggi è parte integrante della crescita.

Trovare un equilibrio è possibile

I social non sono “buoni” o “cattivi”. Sono strumenti. E come tutti gli strumenti, dipende da come vengono utilizzati.

L’obiettivo non è eliminarli, ma imparare a usarli in modo consapevole.

Stabilire limiti di tempo, creare momenti offline, valorizzare esperienze reali: piccoli accorgimenti che possono fare una grande differenza.

I social stanno cambiando il modo di crescere delle nuove generazioni. Ignorarlo non è possibile.

Ma nemmeno affrontarlo con paura è la soluzione.

La sfida è trovare un equilibrio tra connessione e realtà, tra digitale e vita quotidiana.

Perché crescere, oggi, significa anche imparare a stare online. Ma senza perdersi.